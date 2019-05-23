В Армавире полицейского объявили в розыск за избиение задержанного мужчины

3 марта 21-летний бывший младший инспектор отдельного батальона ППС и 41-летний бывший полицейский группы по охране объектов ОВД находились на суточном дежурстве в отделе МВД Армавира, где содержались задержанные за административные правонарушения.

По версии следствия, около 8:00 полицейские услышали, как 48-летний местный житель, находящийся в одной из камер, потребовал снять с него наручники и вывести его в туалет. Сотрудники вошли в камеру, где младший из них стал силой держать мужчину, пока его коллега не менее пяти раз ударил задержанного в живот и по телу. После этого полицейские повалили потерпевшего на пол, где тот же сотрудник продолжил избивать его ногами.

В результате мужчину госпитализировали. У него зафиксировали тупую травму живота с разрывом мочевого пузыря, что причинило потерпевшему тяжкий вред здоровью.

Против полицейских возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия), п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц). Одного из них задержали и заключили под стражу.

Однако 41-летний бывший полицейский группы по охране объектов органов внутренних дел отдела МВД России по Армавиру Дмитрий Андрусенко скрылся от следствия. Его объявили в федеральный розыск, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.