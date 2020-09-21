«Насколько озлоблено общество, сколько грязи было вылито». Мэр Краснодара высказался о комментаторах смертельного ДТП в ЮМР

Краснодарский край

Распечатать

21 сентября в мэрии Краснодара обсудили ДТП, в котором погибли трое молодых людей

Как писали Юга.ру, авария случилась 19 сентября в Юбилейном микрорайоне, на повороте около храма Рождества Христова. Желтая BMW врезалась в столб, на месте погибли водитель машины и пассажир. Еще двух пассажиров госпитализировали, один из них скончался в больнице.

Новость и фотографии с места опубликовали во многих городских пабликах, в комментариях некоторые пользователи выражали соболезнования, другие писали о том, что «парни сами виноваты», и обсуждали финансовое положение погибших.

21 сентября на планерке в мэрии отчитались о городских происшествиях, включая ДТП в Юбилейном. Как сообщил глава города Евгений Первышов, за рулем иномарки, по неподтвержденным данным, находился не владелец, а человек, который собирался купить машину.

Также на планерке Первышов задел тему обсуждений аварии в соцсетях:

Смотрите также:

«В различных сетях эта информация была. Насколько озлоблено общество, сколько было грязи вылито в адрес по крайней мере трех человек, которые погибли — невинных, которые были пассажирами этого автомобиля. Сколько было там злости».

Позже в своем телеграм-канале он снова выразил недоумение реакции пользователей:

«Откуда в нашем обществе столько злости? Пассажиры не сделали никому ничего плохого, просто оказались в машине в момент ДТП. А некоторые почему-то чуть ли не рады их смерти».

Глава города добавил, что «недопущение таких гонок по городским улицам — это отдельный вопрос», и сейчас мэрия продумывает необходимость «лежачих полицейских» на участке, где случилось ДТП.

ДТП Евгений Первышов Краснодар смерть Социальные сети

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Власти Краснодара заявили, что обеспечили все школы города рециркуляторами и дезинфицирующими средствами
МВД Чечни не стало возбуждать уголовное дело по заявлению девушки, которую хотели пытками и молитвами избавить от гомосексуальности
Мэрия Краснодара сообщила, что ошиблась в числе погибших в ДТП в Юбилейном
На Кубани объявили в розыск мужчину, который застрелил человека
«Насколько озлоблено общество, сколько грязи было вылито». Мэр Краснодара высказался о комментаторах смертельного ДТП в ЮМР
На Кубани уволили начальника отдела полиции, в котором задержанных пытали кипятком и избивали

Лента новостей

Статьи

Ветхость не препятствие

Зачем реставрировать старинные дома в центре Краснодара

Статьи Партнерский

Малое дело с большой поддержкой

Интервью с директором Фонда развития бизнеса Еленой Пистуновой

Статьи

«Я не увидел»

Что будет, если не остановиться после требования полиции

Реклама на портале