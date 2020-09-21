МТС подключила скоростной мобильный интернет 35 малым населенным пунктам Краснодарского края и Адыгеи
21 сентября МТС сообщила о том, что в 2020 году провайдер подключил мобильный интернет 3G/4G населенным пунктам от 200 до 2 тыс. человек
МТС развернула строительство сразу в 25 районах Кубани —практически везде, где на карте присутствуют небольшие поселки с затрудненным доступом к качественным услугам связи. Помимо запуска сетей доступа в интернет МТС улучшает и голосовую связь 2G. Наибольшая часть вновь покрытых населенных пунктов состоит из хуторов, где проживает до 1 тыс. человек. С начала 2020 года доступ к скоростному мобильному интернету получили более 30 тыс. жителей.
МТС цифровизует малые населенные пункты Кубани с 2017 года. За это время возможность связь и мобильный интернет появилась примерно у 200 тыс. жителей горных, предгорных и труднодоступных мест Краснодарского края и Адыгеи.
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«Большинство малонаселенных поселков находятся в горных районах или на территориях со сложностями для быстрого развертывания сетей. Поэтому поиск технических решений по одному небольшому хутору может занимать от нескольких месяцев до двух лет. Мы понимаем, что зачастую на таких территориях проживают пожилые люди, которые прежде всего нуждаются в голосовой связи. Но нам интересно, что со временем возрастные абоненты, при наличии доступа в интернет, начинают потихоньку им пользоваться: выходить на связь с детьми и внуками, получать фото и видео от них. При этом, конечно, даже в удалении от больших городов, рождаются и живут дети, а молодым людям необходим интернет как минимум для обучения. Несмотря на сложность и дороговизну таких проектов, мы рады, что можем быть полезны людям, испытывающим некоторую оторванность от большого мира», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.
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