21 сентября МТС сообщила о том, что в 2020 году провайдер подключил мобильный интернет 3G/4G населенным пунктам от 200 до 2 тыс. человек

МТС развернула строительство сразу в 25 районах Кубани —практически везде, где на карте присутствуют небольшие поселки с затрудненным доступом к качественным услугам связи. Помимо запуска сетей доступа в интернет МТС улучшает и голосовую связь 2G. Наибольшая часть вновь покрытых населенных пунктов состоит из хуторов, где проживает до 1 тыс. человек. С начала 2020 года доступ к скоростному мобильному интернету получили более 30 тыс. жителей.

МТС цифровизует малые населенные пункты Кубани с 2017 года. За это время возможность связь и мобильный интернет появилась примерно у 200 тыс. жителей горных, предгорных и труднодоступных мест Краснодарского края и Адыгеи.