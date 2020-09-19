Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией
Авиарейсы из России и возобновятся еще в четыре страны
По итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова, было принято решение отказаться от так называемых «вывозных рейсов», а также возобновить авиасообщение с рядом стран: с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Международное сообщение возобновится с 21 сентября текущего года. Авиарейсы будут осуществляться из Москвы в Минск, Нур-Султан и Бишкек. С 27 сентября авиасообщение также будет возобновлено с Южной Кореей в аэропорт Сеула.
Напомним, сообщение с Белоруссией было закрыто 30 марта текущего года. Причиной стали меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также был приостановлено железнодорожное сообщение, но с 1 июля были запущены транзитные поезда через территорию Белоруссии в Калининградскую область. Об этом сообщают «Ведомости».
Ранее авиационное сообщение было открыто с Великобританией, Турцией, Швейцарией, Танзанией, Австрией, Черногорией, Абхазией и временно с Польшей. Также правительство РФ сообщало о возобновлении авиационного сообщения с ОАЭ, Египтом и Мальдивами.
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