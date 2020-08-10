Россия открыла авиасообщение с Турцией

Россия с 10 августа возобновила полеты на курорты Турции

В понедельник, 10 августа, первые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону отправятся в Анталью. Также из России самолеты полетят в Бодрум и Даламан.

Из России в Турцию будут летать авиакомпании «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Победа», «Северный ветер», «Икар», «Россия», Royal Flight, Red Wings, Azur air, Ifly, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines, пишет телеканал «360».