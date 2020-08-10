Россия открыла авиасообщение с Турцией
Россия с 10 августа возобновила полеты на курорты Турции
В понедельник, 10 августа, первые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону отправятся в Анталью. Также из России самолеты полетят в Бодрум и Даламан.
Из России в Турцию будут летать авиакомпании «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Победа», «Северный ветер», «Икар», «Россия», Royal Flight, Red Wings, Azur air, Ifly, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines, пишет телеканал «360».
Напомним, с 1 августа в стране разрешили рейсы в Стамбул, Великобританию и Танзанию. Также с 1 августа Россия открыла границы с Абхазией, 4 августа — с Черногорией.
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