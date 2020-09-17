Общественная палата посчитала незначительными нарушения прав наблюдателей на выборах в Краснодаре
17 сентября портал Юга.ру получил ответ на запрос о нарушениях в ходе выборов кандидатов в депутаты гордумы Краснодара
Выборы в гордуму Краснодара проходили со 2 по 13 сентября. Как рассказывали Юга.ру, в течение пятницы и субботы наблюдатели зафиксировали 91 нарушение. При этом Общественная палата (ОП) сообщала о получении и проверки только 43 жалоб в эти дни. По данным организации, ни одна из не подтвердилась.
В воскресенье в краевой столице продолжали отмечать различные нарушения — от вскрытых сейф-пакетов до отказа в выдаче документов. В итоге, к 17 сентября на карте «Голоса» появились сообщения о 178 нарушениях в Краснодаре.
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Редакция портала Юга.ру отправила запросы в Общественную палату края, региональные СК, прокуратуру и избирком с просьбой разъяснить ситуацию по нарушениям. 17 сентября Общественная палата прислала ответ.
Портал поинтересовался, какое число жалоб поступило от кандидатов в депутаты гордумы и наблюдателей. Как ответили в ОП, их было 35 и 27 соответственно.
В палате добавили, что все жалобы были рассмотрены и большинство из них признали необоснованными. Это связали с неверным толкованием кандидатами и наблюдателями норм федерального и краевого законодательства:
«Незначительные нарушения (ошибки) членов УИК при проведении голосования незамедлительно устранялись (к примеру, жалобы на непредставление возможности ознакомиться с документами УИК, отказ в выдаче копий документов, нарушение полномочий наблюдателей, членов УИК с правом совещательного голоса)».
Портал Юга.ру планирует направить еще один вопрос в Общественную палату с дополнительными вопросами по нарушениям.
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