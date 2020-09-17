«Участок, аннулирование которого отняло победу на выборах». В Краснодаре на одном участке отменили итоги выборов
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова 16 сентября рассказала об аннулировании результатов выборов на участке в Краснодаре
Накануне на заседании ЦИК РФ Памфилова подвела итоги единого дня голосования. По словам председателя Центризбиркома, выборы во всех регионах прошли в соответствии с законом и «полностью отражают волю избирателей». При этом, по данным Общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей «Голос», Краснодарский край стал лидером по количеству сообщений о несоблюдении выборного законодательства: на 14 сентября в регионе зафиксировали 284 нарушения. Однако Памфилова раскритиковала карту нарушений «Голоса».
Накануне глава ЦИК сообщила, что итоги голосования отменили на четырех избирательных участках в трех регионах России: в Краснодарском крае (участок № 2059), в Липецкой области (участки № 2331 и № 2332) и на Дону (участок № 289). Причиной стало «исключение сомнений в достоверности волеизъявления избирателей».
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Памфилова назвала фейком заявление о том, что на краснодарском участке комиссия уничтожила бюллетени, чтобы аннулировать результаты голосования. Она заявила, что члены комиссии нарушили закон, потому что устали и были измучены «нападками представителей одного из кандидатов».
«В действительности уставшие после трехдневной работы члены УИК № 2059 Краснодара, измученные постоянными нападками представителей одного из кандидатов, при подсчете голосов высыпали бюллетени из ранее упакованных сейф-пакетов, переносных и стационарного ящика для голосования, смешав их между собой. Однако в соответствии с законодательством считать бюллетени надо было отдельно, сверяя с ранее составленными актами», — прокомментировала Памфилова.
По словам председателя ЦИК, члены комиссии сами признали ошибку и согласились с тем, что все бюллетени недействительны, так как ошибку уже нельзя было исправить. Для надежности документы погасили, отрезав углы бюллетеней.
По данным избиркома Краснодарского края, среди кандидатов на участке № 2059 были Тенгиз Арушанов, Владимир Белоусов, Владимир Гирич, Вадим Кульков, Георгий Купальня, Олег Скляренко и Владислав Шевчук и Яна Антонова.
«Это тот самый участок, аннулирование которого, возможно, отняло у меня победу на этих выборах. Элла Александровна утверждает, что комиссия действовала "в сердцах". Я подозреваю расчет. За три дня работы комиссии моими наблюдателями и ПСГ там не было написано ни одной жалобы», — прокомментировала слова Памфиловой Антонова в своем фейсбуке.
Согласно предварительным итогам голосования по одномандатному округу № 6, победу одержал кандидат от «Единой России» Владимир Белоусов. Он набрал 1 тыс. 88 голосов, на 44 голоса опередив Антонову.
Напомним, Белоусова избирают депутатом уже шестой раз, начиная с 1996 года.
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