В Анапе турист из Мурманской области сорвался со скалы

Пострадавшему попытался помочь 24-летний местный житель, однако он застрял на полпути, спускаясь вниз. Прибывшие на вызов спасатели эвакуировали потерпевших, после чего им оказала помощь бригада скорой.

Во время летнего сезона в Краснодарском крае несчастные случаи среди туристов не редкость. Так, например, в конце июня в Сочи двое детей получили травмы на экомаршрутах, 2 июля мужчина сорвался со скалы и разбился насмерть, 6 июля спортсменка сломала руку при падении со скалы. В этот же день в Адыгее лошадь во время похода ударила туриста и сломала ему голень.