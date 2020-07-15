В Анапе турист из Мурманской области сорвался со скалы
В Анапе в середине июля молодой человек упал с обрыва скалы и получил травмы
Инцидент произошел на горе Лысой. Как сообщили 15 июля в инстаграме МБУ «Служба спасения» Анапы и Анапского АСО «Кубань-СПАС», 25-летний житель Мурманской области прогуливался вдоль склона, сорвался с обрыва и получил травмы.
Пострадавшему попытался помочь 24-летний местный житель, однако он застрял на полпути, спускаясь вниз. Прибывшие на вызов спасатели эвакуировали потерпевших, после чего им оказала помощь бригада скорой.
Во время летнего сезона в Краснодарском крае несчастные случаи среди туристов не редкость. Так, например, в конце июня в Сочи двое детей получили травмы на экомаршрутах, 2 июля мужчина сорвался со скалы и разбился насмерть, 6 июля спортсменка сломала руку при падении со скалы. В этот же день в Адыгее лошадь во время похода ударила туриста и сломала ему голень.