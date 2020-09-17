Андрей Малахов проведет в Краснодаре аукцион современного искусства MOST

Краснодарский край

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16 сентября организаторы аукциона MOST в Краснодаре сообщили, что в октябре мероприятие проведет Андрей Малахов

Напомним, впервые MOST прошел в 2014 году, основная задача торгов — популяризация современного искусства на Кубани. В 2020 году аукцион планировали провести 25 апреля в культурном центре «Типография», однако из-за пандемии мероприятие отменили. Аукционистом должен был стать ведущий и коллекционер Андрей Малахов.

16 сентября стало известно, что шестой MOST пройдет в Краснодаре 17 октября, в нем также примет участие Малахов.

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«Аукцион MOST — это потрясающее высказывание, и каждый год аукцион доказывает, что современное искусство востребовано не только в Москве и Санкт-Петербурге», — прокомментировал журналист.

В видео, опубликованном на странице организаторов в инстаграме, ведущий добавил, что все вырученные средства от аукциона пойдут на развитие и поддержку «Типографии».

Аукционы Искусство Краснодар КЦ «Типография»

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