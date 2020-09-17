Андрей Малахов проведет в Краснодаре аукцион современного искусства MOST

16 сентября организаторы аукциона MOST в Краснодаре сообщили, что в октябре мероприятие проведет Андрей Малахов

Напомним, впервые MOST прошел в 2014 году, основная задача торгов — популяризация современного искусства на Кубани. В 2020 году аукцион планировали провести 25 апреля в культурном центре «Типография», однако из-за пандемии мероприятие отменили. Аукционистом должен был стать ведущий и коллекционер Андрей Малахов.

16 сентября стало известно, что шестой MOST пройдет в Краснодаре 17 октября, в нем также примет участие Малахов.