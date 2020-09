Андрей Малахов проведет в Краснодаре аукцион современного искусства MOST

View this post on Instagram

Лицо патронского аукциона MOST 2020 — телеведущий и коллекционер Андрей Малахов @malakhov007 . Правильнее, конечно, будет написать «коллекционер и телеведущий», потому что бить молотком 17 октября Андрей будет как раз от большой любви к искусству. Южному искусству в частности. В этом мы все с ним очень похожи.