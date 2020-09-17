Андрей Малахов проведет в Краснодаре аукцион современного искусства MOST
16 сентября организаторы аукциона MOST в Краснодаре сообщили, что в октябре мероприятие проведет Андрей Малахов
Напомним, впервые MOST прошел в 2014 году, основная задача торгов — популяризация современного искусства на Кубани. В 2020 году аукцион планировали провести 25 апреля в культурном центре «Типография», однако из-за пандемии мероприятие отменили. Аукционистом должен был стать ведущий и коллекционер Андрей Малахов.
16 сентября стало известно, что шестой MOST пройдет в Краснодаре 17 октября, в нем также примет участие Малахов.
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«Аукцион MOST — это потрясающее высказывание, и каждый год аукцион доказывает, что современное искусство востребовано не только в Москве и Санкт-Петербурге», — прокомментировал журналист.
В видео, опубликованном на странице организаторов в инстаграме, ведущий добавил, что все вырученные средства от аукциона пойдут на развитие и поддержку «Типографии».
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Лицо патронского аукциона MOST 2020 — телеведущий и коллекционер Андрей Малахов @malakhov007 . Правильнее, конечно, будет написать «коллекционер и телеведущий», потому что бить молотком 17 октября Андрей будет как раз от большой любви к искусству. Южному искусству в частности. В этом мы все с ним очень похожи.
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