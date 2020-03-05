Андрей Малахов проведет в Краснодаре аукцион современного искусства MOST

Краснодарский край

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Шестой аукцион современного искусства MOST пройдет 25 апреля в краснодарском культурном центре «Типография»

Информация о точной дате проведения аукциона появилась 5 марта в инстаграме MOST. Аукцион будет патронским — все вырученные средстве передадут на поддержку «Типографии», которая в августе 2019 года переехала из центра города в район ЗИПа.

Смотрите фоторепортаж:

Куратором шестого аукциона стала искусствовед и музеолог Анна Ткачева. Она проведет первичный отбор претендентов, а затем организаторы определят участников аукциона и порядок лотов (на момент публикации новости каталог лотов не был опубликован). Предусмотрена возможность участия в торгах онлайн. Участникам необходимо пройти регистрацию на сайте mosthave.ru.

Также стало известно, что ведущим аукциона станет тележурналист Андрей Малахов. В инстаграме уточнили: «Тот. Самый».

Аукцион начнется в 18:00 в новом здании «Типографии» на улице Зиповской, 5, корпус 33. На нем будут представлены свыше 70 лотов от более чем 30 художников из разных городов России, среди которых Анна Андржиевская, Людмила Баронина, Нальби Бугашев, Александр Дашевский, Группировка ЗИП, Иван Коршунов, Анастасия Кузнецова-Руф, Владимир Мигачев, Екатерина Муромцева, Маяна Насыбуллова, Иван Серый, Андрей Скрипка, Recycle Group и другие. Как и в прошлые годы, перед аукционом организаторы проведут выставку, на которой можно будет оценить работы участников.

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MOST организовали краснодарские предприниматели Олег Гончаров и Роман Левицкий. Торги в Краснодаре проводятся с 2014 года. Их основная задача — популяризация современного искусства в Краснодарском крае. В разные годы в аукционе участвовали Ринат Волигамси, Валерий Чтак, Леонид Цхэ, Recycle, CrocodilePOWER и другие.

Андрей Малахов Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар КЦ «Типография»

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