Андрей Малахов проведет в Краснодаре аукцион современного искусства MOST

Шестой аукцион современного искусства MOST пройдет 25 апреля в краснодарском культурном центре «Типография»

Информация о точной дате проведения аукциона появилась 5 марта в инстаграме MOST. Аукцион будет патронским — все вырученные средстве передадут на поддержку «Типографии», которая в августе 2019 года переехала из центра города в район ЗИПа.

Куратором шестого аукциона стала искусствовед и музеолог Анна Ткачева. Она проведет первичный отбор претендентов, а затем организаторы определят участников аукциона и порядок лотов (на момент публикации новости каталог лотов не был опубликован). Предусмотрена возможность участия в торгах онлайн. Участникам необходимо пройти регистрацию на сайте mosthave.ru.

Также стало известно, что ведущим аукциона станет тележурналист Андрей Малахов. В инстаграме уточнили: «Тот. Самый».