В Адыгее стали производить больше продуктов питания

По итогам первого полугодия 2020 года Адыгея заняла первое место по индексу промышленного производства, который составил 108,8%

«Несмотря на ряд негативных последствий ограничительных мер, в Адыгее сохраняется положительная динамика промышленного производства. Драйвером роста являются обрабатывающие производства — 110,9%», — сообщили 17 сентября в министерстве экономического развития и торговли региона.

Всего за полгода в республике объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил свыше 29 млрд рублей или 110,4% к аналогичному периоду прошлого года. Больше всего в республике производят пищевые продукты — рост выпуска составил 125,7%.

Так, в республике за шесть месяцев выпустили:

9,2 тонн сыров и сырных продуктов (на 18,2% больше, чем было произведено в первом полугодии 2019 года);

107 млн банок консервов (на 56,4% больше);

11,4 тыс. тонн замороженной плодоовощной продукции (на 39,9% больше);

13,7 тыс. тонн мяса и субпродуктов (на 12,5% больше);

11,7 тыс. тонн цельномолочной продукции (на 30,7% больше);

15,1 тыс. тонн кондитерских изделий (на 53,7% больше);

2 тыс. тонн муки (в 3,5 раза больше);

14,2 тыс. тонн риса-крупы (в 5 раз больше).

После уборки подсолнечника ожидается и наращивание производства растительного масла.

Также отмечается рост производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 43,2%), резиновых и пластмассовых изделий (на 16,8%), обработки дерева и пробки, кроме мебели (на 37,1%).