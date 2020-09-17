В Адыгее стали производить больше продуктов питания

Адыгея

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По итогам первого полугодия 2020 года Адыгея заняла первое место по индексу промышленного производства, который составил 108,8%

«Несмотря на ряд негативных последствий ограничительных мер, в Адыгее сохраняется положительная динамика промышленного производства. Драйвером роста являются обрабатывающие производства — 110,9%», — сообщили 17 сентября в министерстве экономического развития и торговли региона.

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Всего за полгода в республике объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил свыше 29 млрд рублей или 110,4% к аналогичному периоду прошлого года. Больше всего в республике производят пищевые продукты — рост выпуска составил 125,7%.

Так, в республике за шесть месяцев выпустили:

  • 9,2 тонн сыров и сырных продуктов (на 18,2% больше, чем было произведено в первом полугодии 2019 года);
  • 107 млн банок консервов (на 56,4% больше);
  • 11,4 тыс. тонн замороженной плодоовощной продукции (на 39,9% больше);
  • 13,7 тыс. тонн мяса и субпродуктов (на 12,5% больше);
  • 11,7 тыс. тонн цельномолочной продукции (на 30,7% больше);
  • 15,1 тыс. тонн кондитерских изделий (на 53,7% больше);
  • 2 тыс. тонн муки (в 3,5 раза больше);
  • 14,2 тыс. тонн риса-крупы (в 5 раз больше).

После уборки подсолнечника ожидается и наращивание производства растительного масла.

Также отмечается рост производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 43,2%), резиновых и пластмассовых изделий (на 16,8%), обработки дерева и пробки, кроме мебели (на 37,1%).

Адыгейский сыр Еда Продукты питания Промышленность Растениеводство Сельское хозяйство

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