В Адыгее студенты и ученые займутся селекцией растений для производства качественных продуктов

В новом учебном году в Адыгее начнутся генетические исследования растений, из которых можно будет производить качественные продукты питания

Эту работу будут проводить в рамках партнерской программы Адыгейского госуниверситета (АГУ) и Всероссийского института генетических ресурсов растений (ВИР) имени Н.И. Вавилова. В пресс-службе АГУ порталу Юга.ру 10 августа сообщили, что пробный образовательный модуль по направлению «Биология» будет прочитан уже осенью этого года.

Совместные исследования ученых ВИР и Адыгейского госуниверситета будут посвящены изучению молекулярно-генетических механизмов устойчивости к грибным фитопатогенам и насекомым-вредителям генофонда сортов груши, яблони и сливы. Также планируется оценить генофонд груши, сливы и алычи по приоритетным направлениям селекции; уровень засухо- и жароустойчивости перспективных сортов груши из коллекционного фонда Майкопской опытной станции ВИР.

«Исследования должны дать импульс развитию новых направлений селекции и возделыванию различных культур в Адыгее и других регионах России для получения качественных продуктов питания», — отметили ученые.