В Адыгее студенты и ученые займутся селекцией растений для производства качественных продуктов

Адыгея

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В новом учебном году в Адыгее начнутся генетические исследования растений, из которых можно будет производить качественные продукты питания

Эту работу будут проводить в рамках партнерской программы Адыгейского госуниверситета (АГУ) и Всероссийского института генетических ресурсов растений (ВИР) имени Н.И. Вавилова. В пресс-службе АГУ порталу Юга.ру 10 августа сообщили, что пробный образовательный модуль по направлению «Биология» будет прочитан уже осенью этого года.

Совместные исследования ученых ВИР и Адыгейского госуниверситета будут посвящены изучению молекулярно-генетических механизмов устойчивости к грибным фитопатогенам и насекомым-вредителям генофонда сортов груши, яблони и сливы. Также планируется оценить генофонд груши, сливы и алычи по приоритетным направлениям селекции; уровень засухо- и жароустойчивости перспективных сортов груши из коллекционного фонда Майкопской опытной станции ВИР. 

«Исследования должны дать импульс развитию новых направлений селекции и возделыванию различных культур в Адыгее и других регионах России для получения качественных продуктов питания», — отметили ученые.

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Директор Всероссийского института генетических ресурсов растений Елена Хлесткина считает, что основной базой для исследований могут стать староместные сорта плодовых растений. Так, в коллекции Майкопской опытной станции из более 3 тыс. образцов есть сорта груши, яблони и сливы так называемой народной селекции. К ним относится группа старинных черкесских сортов плодовых культур. 

«Сегодня аграрии в основном выращивают сады интенсивного типа, которые нацелены на повышение урожайности. Но есть запрос на экологически чистые сорта, которые уже адаптированы в регионе, не требуют серьезной обработки», — сказала Елена Хлесткина во время визита в республику 10 августа.

По ее словам, достижения Адыгеи в области садоводства и богатая коллекция плодовых культур могут стать хорошей основой для организации на базе Майкопской опытной станции ВИР демонстрационных участков новых отечественных селекционных достижений.

Адыгейский государственный университет Еда Наука Образование Продукты питания Растениеводство Сельское хозяйство Студенты Технологии

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