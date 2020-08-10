В Адыгее студенты и ученые займутся селекцией растений для производства качественных продуктов
В новом учебном году в Адыгее начнутся генетические исследования растений, из которых можно будет производить качественные продукты питания
Эту работу будут проводить в рамках партнерской программы Адыгейского госуниверситета (АГУ) и Всероссийского института генетических ресурсов растений (ВИР) имени Н.И. Вавилова. В пресс-службе АГУ порталу Юга.ру 10 августа сообщили, что пробный образовательный модуль по направлению «Биология» будет прочитан уже осенью этого года.
Совместные исследования ученых ВИР и Адыгейского госуниверситета будут посвящены изучению молекулярно-генетических механизмов устойчивости к грибным фитопатогенам и насекомым-вредителям генофонда сортов груши, яблони и сливы. Также планируется оценить генофонд груши, сливы и алычи по приоритетным направлениям селекции; уровень засухо- и жароустойчивости перспективных сортов груши из коллекционного фонда Майкопской опытной станции ВИР.
«Исследования должны дать импульс развитию новых направлений селекции и возделыванию различных культур в Адыгее и других регионах России для получения качественных продуктов питания», — отметили ученые.
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Директор Всероссийского института генетических ресурсов растений Елена Хлесткина считает, что основной базой для исследований могут стать староместные сорта плодовых растений. Так, в коллекции Майкопской опытной станции из более 3 тыс. образцов есть сорта груши, яблони и сливы так называемой народной селекции. К ним относится группа старинных черкесских сортов плодовых культур.
«Сегодня аграрии в основном выращивают сады интенсивного типа, которые нацелены на повышение урожайности. Но есть запрос на экологически чистые сорта, которые уже адаптированы в регионе, не требуют серьезной обработки», — сказала Елена Хлесткина во время визита в республику 10 августа.
По ее словам, достижения Адыгеи в области садоводства и богатая коллекция плодовых культур могут стать хорошей основой для организации на базе Майкопской опытной станции ВИР демонстрационных участков новых отечественных селекционных достижений.
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