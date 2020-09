В Краснодаре исчезла 14-летняя девочка

View this post on Instagram

Внимание! #Пропал подросток! #Макеева Диана Сергеевна, 14 лет (2006 г.р.), г. #Краснодар 15 сентября 2020 года в 11 часов вышла из дома и не вернулась. Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы темно-русые вьющиеся, глаза серые. Одежда: голубая ветровка, белая футболка, синие джинсы, синие кроссовки. С собой: синий рюкзак, чемодан. Инфорг поиска: Светлана (Фатима) +7 918 362-07-30