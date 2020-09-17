В Краснодаре исчезла 14-летняя девочка
Следственный комитет Кубани 17 сентября сообщил о розыске 14-летней девочки
По данным СК, днем 15 сентября Диана Макеева ушла из дома на улице Восточно-Кругликовской и не вернулась.
Приметы подростка: рост — 150-160 см, плотное телосложение и русые волосы. На ней была синяя ветровка, черно-белая рубашка и черные шорты.
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Следователи начали проверку. Устанавливается местонахождение пропавшей, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Всех, у кого есть информация о местонахождении Дианы Макеевой, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8 (861) 224-45-59 или 02.
Отметим, что данные поискового отряда «Лиза Алерт» немного отличаются. Макеева ушла из дома в районе 11:00, у нее серые глаза и рост 170 см. На ней была голубая ветровка, белая футболка, синие джинсы и такого же цвета кроссовки. С собой у подростка был синий рюкзак и чемодан.
Накануне Юга.ру сообщали, что в Краснодаре пропали без вести две девочки, которые катались на велосипедах в станице Елизаветинской.
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Внимание! #Пропал подросток! #Макеева Диана Сергеевна, 14 лет (2006 г.р.), г. #Краснодар 15 сентября 2020 года в 11 часов вышла из дома и не вернулась. Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы темно-русые вьющиеся, глаза серые. Одежда: голубая ветровка, белая футболка, синие джинсы, синие кроссовки. С собой: синий рюкзак, чемодан. Инфорг поиска: Светлана (Фатима) +7 918 362-07-30
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