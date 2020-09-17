В Краснодаре исчезла 14-летняя девочка

Приметы подростка: рост — 150-160 см, плотное телосложение и русые волосы. На ней была синяя ветровка, черно-белая рубашка и черные шорты.

По данным СК, днем 15 сентября Диана Макеева ушла из дома на улице Восточно-Кругликовской и не вернулась.

Следователи начали проверку. Устанавливается местонахождение пропавшей, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Всех, у кого есть информация о местонахождении Дианы Макеевой, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8 (861) 224-45-59 или 02.

Отметим, что данные поискового отряда «Лиза Алерт» немного отличаются. Макеева ушла из дома в районе 11:00, у нее серые глаза и рост 170 см. На ней была голубая ветровка, белая футболка, синие джинсы и такого же цвета кроссовки. С собой у подростка был синий рюкзак и чемодан.