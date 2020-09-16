В Краснодаре пропали без вести две девочки

Краснодарский край

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16 сентября следственный комитет сообщил о пропаже двух подростков в Краснодаре

Вечером 14 сентября в полицию сообщили об исчезновении 13-летней Юлианны Бреус и 14-летней Виктории Еремеевой. По предварительным данным, днем девочки выехали на велосипедах из своих домов в станице Елизаветинской и не вернулись.

СК возбудил уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более малолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии). На месте работают следователи, сейчас детей ищут более 100 человек — полицейские, волонтеры, казаки и представители общественных организаций.

Приметы Юлианны Бреус: на вид 11-12 лет, рост 152 см. Девочка была в черной футболке и темно-серых лосинах с черными карманами.

Приметы Виктории Еремеевой: на вид 13-14 лет, рост 156 см. Была в черных джинсах, бирюзовой футболке и черных кедах.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьниц, следствие просит сообщить по телефонам: 8 (861) 224-45-59 или 02.

Напомним, в августе в краевой столице пропал 16-летний подросток с длинной челкой.

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