Председатель ЗСК назвал дату инаугурации губернатора Кубани

Совместно с администрацией Краснодарского края депутатами шестого созыва разработан большой пакет документов, оказавшие влияние на социально-экономические процессы в крае. В ЗСК отметили, что парламентарии и далее намерены поддерживать новые законодательные инициативы губернатора.

Внеочередное пленарное заседание будет посвящено инаугурации избранного главы региона Вениамина Кондратьева. Губернатор официально вступит в должность и в соответствии с Уставом Краснодарского края принесет присягу.

«Это событие ознаменует собой очередной этап в истории Кубани, откроет новые горизонты для ее дальнейшего развития. Отмечу, что с органами исполнительной власти у краевого парламента выстроено четкое взаимодействие по всем вопросам, которые касаются благополучия наших жителей и экономической стабильности региона. Сотрудничество по этим и многим другим направлениям, понимание ситуации позволяет нам эффективно выстраивать работу и сообща идти к заданной цели», — сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

То, что Кондратьев получил на выборах 83% голосов в день 83-летия Краснодарского края, в ЗСК сочли свидетельством доверия людей к действующей власти и поддержки выбранного ею курса.