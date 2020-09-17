Председатель ЗСК назвал дату инаугурации губернатора Кубани
23 сентября Законодательное cобрание Краснодарского края проведет свою первую сессию в этом парламентском году
Внеочередное пленарное заседание будет посвящено инаугурации избранного главы региона Вениамина Кондратьева. Губернатор официально вступит в должность и в соответствии с Уставом Краснодарского края принесет присягу.
Совместно с администрацией Краснодарского края депутатами шестого созыва разработан большой пакет документов, оказавшие влияние на социально-экономические процессы в крае. В ЗСК отметили, что парламентарии и далее намерены поддерживать новые законодательные инициативы губернатора.
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«Это событие ознаменует собой очередной этап в истории Кубани, откроет новые горизонты для ее дальнейшего развития. Отмечу, что с органами исполнительной власти у краевого парламента выстроено четкое взаимодействие по всем вопросам, которые касаются благополучия наших жителей и экономической стабильности региона. Сотрудничество по этим и многим другим направлениям, понимание ситуации позволяет нам эффективно выстраивать работу и сообща идти к заданной цели», — сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
То, что Кондратьев получил на выборах 83% голосов в день 83-летия Краснодарского края, в ЗСК сочли свидетельством доверия людей к действующей власти и поддержки выбранного ею курса.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре наблюдатели зафиксировали 91 нарушение на выборах. На запрос портала в пресс-службе краевой Общественной палаты сказали, что в пятницу было получено и проверено 27 жалоб по Краснодару, а в субботу — 16. Однако «при проверке ни одна жалоба пока не подтвердилась. Есть мелкие технические недочеты, но они не влияют на ход голосования». Также портал Юга.ру публиковал фоторепортаж с главного дня голосования.
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