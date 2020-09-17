«Краснодару» присудили победу над «Ротором»
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 16 сентября присудил «Краснодару» три очка
В волгоградской команде к 13 сентября выявили 12 случаев заражения коронавирусом. Информацию передали в Роспотребнадзор, который должен был решить судьбу матча с «быками». Планировалось, что он пройдет 13 сентября в 19:00 в Волгограде.
За час до встречи РПЛ заявила, что матч 7-го тура Тинькофф РПЛ «Ротор» — «Краснодар» не состоится из-за коронавируса.
Накакануне контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел несостоявшийся матч и присудил «Ротору» поражение со счётом 0:3. Такое решение приняли из-за того, что принимающая сторона не обеспечила условия проведения матча, повлекшее срыв игры, сообщила пресс-служба РФС.
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что игрокам «Ротора» не выдали QR-коды для доступа в «Чистую зону». Таким образом, они в любом случае не имели права участвовать в матче. Однако до вынесения окончательного решения о судьбе встречи спортсмены находились на стадионе, что нарушило требования Санитарного регламента чемпионата. За это клуб оштрафовали на 100 тыс. рублей.
До матча с «Ротором» ФК «Краснодар» набрал 8 очков в 6 играх и находился на 11-м месте. Теперь черно-зеленые поднимутся в турнирной таблице РПЛ на четвертое место.
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