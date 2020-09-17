«Краснодару» присудили победу над «Ротором»

В волгоградской команде к 13 сентября выявили 12 случаев заражения коронавирусом. Информацию передали в Роспотребнадзор, который должен был решить судьбу матча с «быками». Планировалось, что он пройдет 13 сентября в 19:00 в Волгограде.

За час до встречи РПЛ заявила, что матч 7-го тура Тинькофф РПЛ «Ротор» — «Краснодар» не состоится из-за коронавируса.

Накакануне контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел несостоявшийся матч и присудил «Ротору» поражение со счётом 0:3. Такое решение приняли из-за того, что принимающая сторона не обеспечила условия проведения матча, повлекшее срыв игры, сообщила пресс-служба РФС.

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что игрокам «Ротора» не выдали QR-коды для доступа в «Чистую зону». Таким образом, они в любом случае не имели права участвовать в матче. Однако до вынесения окончательного решения о судьбе встречи спортсмены находились на стадионе, что нарушило требования Санитарного регламента чемпионата. За это клуб оштрафовали на 100 тыс. рублей.