У 12 представителей «Ротора» выявили COVID-19. О судьбе матча с «Краснодаром» пока неизвестно

Краснодарский край

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Матч 7-го тура РПЛ «Ротор» — «Краснодар» оказался под вопросом из-за положительных тестов на коронавирус у волгоградских игроков

Накануне стало известно, что у семи представителей «Ротора» зарегистрировали положительные тесты на COVID-19. Их изолировали от команды и поместили под наблюдение врачей. Клуб сообщил о случившемся в Роспотребнадзор, который должен был провести расследование и решить, состоится ли матч 7-го тура РПЛ «Ротор» — «Краснодар», сообщили в пресс-службе Тинькофф РПЛ.

В тот же день в пресс-службе волгоградского «Ротора» уточнили, что коронавирус выявили у семерых игроков основного состава и двух членов административного штаба, среди которых Илья Жигулев, Александр Саплинов, Бека Микелтадзе, Камиль Муллин, Ник Кипиани, Азат Байрыев и Александр Довбня. Все сдали повторный мазок и изолировались. При этом в клубе сообщили, что матч против «Краснодара» состоится.

13 сентября «Спорт Экспресс» сообщил, что в волгоградской команде выявили еще три новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, в «Роторе» инфицированы 12 представителей клуба.

На момент публикации новости окончательное решение о судьбе матча еще не приняли. Игра должна состояться в Волгограде 13 сентября в 19:00.

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