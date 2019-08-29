Скамейку на замке и с гвоздями сделали жители Ростова
Во дворе Ростова-на-Дону местные жители в августе заметили скамейку, два половины которой были скреплены замком, а наверху вбиты гвозди
Такая скамейка появилась в микрорайоне Александровка (Это часть Пролетарского района Ростова-на-Дону, бывшая станица Александровская).
«Суровые лавочки в Александровке. Бабушки приходят вечерами и открывают замок», — указано в записи, опубликованной вместе с фотографией скамейки в группе «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону» в соцсети «ВКонтакте» 28 августа.
В комментариях под записью пользователи опубликовали еще несколько фотографий, где также скамейки находятся под замком. Одна из них находится на проспекте Нагибина, между остановками «Переулок Забайкальский» и «Герасименко», другая — в Северном микрорайоне.
Напомним, что блогер Илья Варламов в июне прошлого года побывал в Ростове. После поездки он раскритиковал город и призвал жителей его ненавидеть.
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