В Новороссийске спасли котят, которых нашли в полу квартиры

22 августа стало известно о спасении котят в одной из квартир Новороссийска

В МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска обратилась женщина, живущая на улице Аршинцева. Она сообщила, что в ее санузле за плиткой находятся только что родившиеся котята.

На место выехали спасатели. При помощи слесарных инструментов они вскрыли плитку и достали четырех котят, сообщил начальник учреждения Алексей Одеров в своем инстаграме.

В «Службе спасения» порталу Юга.ру рассказали 23 августа, что это происходило в квартире, а родившая кошка принадлежит хозяйке и забралась за плитку через люк.

Напомним, в мае в Новороссийске спасли щенка, который упал на дно бассейна.