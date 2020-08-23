В Новороссийске спасли котят, которых нашли в полу квартиры
22 августа стало известно о спасении котят в одной из квартир Новороссийска
В МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска обратилась женщина, живущая на улице Аршинцева. Она сообщила, что в ее санузле за плиткой находятся только что родившиеся котята.
На место выехали спасатели. При помощи слесарных инструментов они вскрыли плитку и достали четырех котят, сообщил начальник учреждения Алексей Одеров в своем инстаграме.
В «Службе спасения» порталу Юга.ру рассказали 23 августа, что это происходило в квартире, а родившая кошка принадлежит хозяйке и забралась за плитку через люк.
Напомним, в мае в Новороссийске спасли щенка, который упал на дно бассейна.
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К нам обратилась женщина и сообщила что у неё в санузле за плиткой скорее всего окотилась кошка,как она туда залезла не известно... Спасатели выехали на улицу Аршинцева и при помощи слесарных инструментов вскрыли плитку и достали четырех котят.... Спасение любой жизни -это маленький подвиг!!!
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