В Новороссийске спасли котят, которых нашли в полу квартиры

К нам обратилась женщина и сообщила что у неё в санузле за плиткой скорее всего окотилась кошка,как она туда залезла не известно... Спасатели выехали на улицу Аршинцева и при помощи слесарных инструментов вскрыли плитку и достали четырех котят.... Спасение любой жизни -это маленький подвиг!!!