За час до матча РПЛ решил отменить встречу «Ротора» и «Краснодара»

Напомним, накануне в волгоградской команде выявили девять случаев заражения коронавирусом и еще три — сегодня. Информацию передали в Роспотребнадзор, который должен был решить судьбу матча. Планировалось, что игра пройдет 13 сентября в 19:00 в Волгограде.

В пресс-службе Тинькофф РПЛ в 17:45 объявили, что матч 7-го тура не состоится. Остальные представители «Ротора» сегодня прошли повторное тестирование, по итогам которого выявили новые случаи заболевания.

РПЛ так и не получила итоги расследования и решение о допуске к матчу от управления роспотребнадзора по Волгоградской области. Однако представители лиги приняли решение отменить матч между «Ротором» и «Краснодаром».