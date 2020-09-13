За час до матча РПЛ решил отменить встречу «Ротора» и «Краснодара»

Краснодарский край

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Матч 7-го тура Тинькофф РПЛ «Ротор» — «Краснодар» не состоится из-за коронавируса в волгоградской команде

Напомним, накануне в волгоградской команде выявили девять случаев заражения коронавирусом и еще три — сегодня. Информацию передали в Роспотребнадзор, который должен был решить судьбу матча. Планировалось, что игра пройдет 13 сентября в 19:00 в Волгограде.

В пресс-службе Тинькофф РПЛ в 17:45 объявили, что матч 7-го тура не состоится. Остальные представители «Ротора» сегодня прошли повторное тестирование, по итогам которого выявили новые случаи заболевания.

РПЛ так и не получила итоги расследования и решение о допуске к матчу от управления роспотребнадзора по Волгоградской области. Однако представители лиги приняли решение отменить матч между «Ротором» и «Краснодаром».

Представители Российского футбольного союза и РПЛ еще не объявили, перенесут ли матч или засчитают «Ротору» техническое поражение.

Коронавирус РПЛ ФК «Краснодар» Футбол

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