В Адыгее планируют потратить 3 млрд рублей на газификацию региона

Адыгея

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В Адыгее в ближайшие четыре года планируется провести индивидуальную программу социально-экономического развития, которая позволит улучшить газоснабжение региона

Для этого рабочая группа ПАО «Газпром» и ответственные ведомства республики сформировали программу развития газоснабжения и газификации Адыгеи на 2021-2025 годы. Она предполагает строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС) «Новый Сад», а также реконструкцию трех ГРС: «Псекупс», «Хаштук» и «Прикубанская». Для этого «Газпром» планирует инвестировать 3 млрд рублей.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что новые и реконструируемые объекты обеспечат необходимыми мощностями точки экономического роста в Адыгейске, Тахтамукайском и Теучежском районах. 

«Важным направлением является обеспечение роста промышленности за счет создания новых предприятий. Одной из перспективных площадок под их строительство станет Яблоновский индустриальный парк, газоснабжение которого является стратегической задачей», — пояснил он 7 сентября.

Предполагается, что в октябре 2020 года состоится подписание итогового документа между республикой и «Газпромом» по реализации программы развития газоснабжения и газификации.

Газ Газпром Мурат Кумпилов

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