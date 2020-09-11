В Адыгее возобновили прием женщин для проведения ЭКО

В 2020 году на процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в Адыгее собираются направить 120 пациенток

Напомним, в 2019 году 110 жительниц Адыгеи получили направления на ЭКО. На эти цели потратили 12 млн рублей. Стоимость одной процедуры ЭКО составляет около 130 тыс. рублей. Но лечение для жительниц региона бесплатное, оно оплачивается из средств фонда обязательного медицинского страхования. В 2020 году на эти цели выделили 12 млн рублей с учетом стоимости разных процедур при лечении бесплодия. «Процедуры начали проводить в январе, но из-за пандемии в марте они были приостановлены. Сейчас возобновлено направление женщин на лечение бесплодия методом ЭКО», — пояснили порталу Юга.ру в минздраве Адыгеи.

В ведомстве отметили, что в республике нет учреждений, оказывающих медицинскую помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, поэтому пациенток направляют в основном в Краснодарский край — в клиники репродукции «Эмбрио» и «Екатерининская». «В настоящее время проведено 45 процедур. На диспансерный учет по беременности после ЭКО встала 21 женщина. После ЭКО в этом году уже родилось 23 ребенка, из них три двойни», — рассказали порталу Юга.ру в минздраве. Процедура проводится в рамках нацпроекта «Демография». Также по этому проекту семьям предоставляют ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка.