В Адыгее более 100 женщин бесплатно пройдут ЭКО

Адыгея

Распечатать

В 2019 году 110 жительниц Адыгеи смогут бесплатно пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения

В минздраве республики сообщили, что 108 женщин уже направлены на процедуру.

В ведомстве уточнили, что в Адыгее нет учреждений, оказывающих медицинскую помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО). Поэтому женщины отправляются в другие регионы.

Читайте также:

«Лечение для жительниц региона бесплатное. Оно оплачивается из средств фонда обязательного медицинского страхования. В текущем году на эти цели выделено 12 млн рублей, из них около 9 млн рублей уже израсходовано», — отметили в минздраве.

Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Демография» с целью увеличения рождаемости в регионе. По данным Краснодарстата, за 8 месяцев текущего года в Адыгее родилось 2256 детей, что на 257 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем с начала года население республики увеличилось на 3994 человек за счет миграционного прироста

Здравоохранение Медицина

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В доме майора Дымовского нашли мастерскую по производству оружия, на него завели уголовное дело — СМИ
Минтруд намерен лишить детского пособия родителей, которые слишком много работают
Владельца темрюкской винодельни отправили под домашний арест. Сотрудники компании заявили о рейдерских атаках
В Адыгее более 100 женщин бесплатно пройдут ЭКО
Стала известна причина эвакуации ТЦ «МЕГА Адыгея- Кубань»
В Краснодаре ищут мужчину, страдающего потерей памяти

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале