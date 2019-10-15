В Адыгее более 100 женщин бесплатно пройдут ЭКО
В 2019 году 110 жительниц Адыгеи смогут бесплатно пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения
В минздраве республики сообщили, что 108 женщин уже направлены на процедуру.
В ведомстве уточнили, что в Адыгее нет учреждений, оказывающих медицинскую помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО). Поэтому женщины отправляются в другие регионы.
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«Лечение для жительниц региона бесплатное. Оно оплачивается из средств фонда обязательного медицинского страхования. В текущем году на эти цели выделено 12 млн рублей, из них около 9 млн рублей уже израсходовано», — отметили в минздраве.
Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Демография» с целью увеличения рождаемости в регионе. По данным Краснодарстата, за 8 месяцев текущего года в Адыгее родилось 2256 детей, что на 257 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем с начала года население республики увеличилось на 3994 человек за счет миграционного прироста
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