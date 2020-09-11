На Кубани за сутки зафиксировали 88 новых случаев COVID-19 и 4 смерти

В Краснодарском крае к 11 сентября коронавирусом, по официальным данным, заболели 12 тыс. 195 человек, из них 209 умерли

По данным федерального оперштаба, в России за последние сутки коронавирус диагностировали у 5 тыс. 504 человек в 85 регионах РФ. Как уточнил RT, только 22,5% заболевших болели без типичных симптомов COVID-19. Также в России за сутки скончались 102 пациента с коронавирусом , а 5 тыс. 734 заболевших были выписаны с выздоровлением.

Традиционно больше всего заболевших выявили в Москве (+698), Санкт-Петербурге (+216) и Московской области (+175).

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация развивается следующим образом: Ростовская область — 158, Ставропольский край — 133, Краснодарский край — 88 , Дагестан — 82, Крым — 67, Карачаево-Черкесия — 62, Ингушетия — 37, Кабардино-Балкария — 37, Северная Осетия — 28, Адыгея — 22, Севастополь — 16, Чечня — 6.

Всего за время пандемии в России COVID-19 диагностировали у 1 млн 51 тыс. 874 человек, из которых 18 тыс. 365 скончались, а 868 тыс. 107 выздоровели.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, в числе 88 новых пациентов с коронавирусом 59 женщин и 29 мужчин. Самому старшему пациенту 90 лет. Статистика новых случаев по муниципалитетам: в Краснодаре — 31;

в Сочи — 15;

в Северском районе — 5;

в Ейском, Лабинском, Абинском, Выселковском, Усть-Лабинском и Крымском районах — по 3;

в Щербиновском, Белореченском, Динском и Павловском районах — по 2;

в Апшеронском, Новокубанском, Кавказском, Славянском, Ленинградском, Курганинском, Калининском и Туапсинском районах, а также Анапе, Горячем Ключе и Новороссийске — по 1.

К 11 сентября к кубанским медикам обратились 39 тыс. 919 человек с подозрением на коронавирус, включая 4 тыс. 647 детей. В стационарах с неподтвержденным диагнозом находятся 3 тыс. 906 граждан, а 4 тыс. 229 человек наблюдаются в поликлиниках.