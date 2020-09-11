На Кубани за сутки зафиксировали 88 новых случаев COVID-19 и 4 смерти
В Краснодарском крае к 11 сентября коронавирусом, по официальным данным, заболели 12 тыс. 195 человек, из них 209 умерли
По данным федерального оперштаба, в России за последние сутки коронавирус диагностировали у 5 тыс. 504 человек в 85 регионах РФ. Как уточнил RT, только 22,5% заболевших болели без типичных симптомов COVID-19. Также в России за сутки скончались 102 пациента с коронавирусом, а 5 тыс. 734 заболевших были выписаны с выздоровлением.
Традиционно больше всего заболевших выявили в Москве (+698), Санкт-Петербурге (+216) и Московской области (+175).
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация развивается следующим образом: Ростовская область — 158, Ставропольский край — 133, Краснодарский край — 88, Дагестан — 82, Крым — 67, Карачаево-Черкесия — 62, Ингушетия — 37, Кабардино-Балкария — 37, Северная Осетия — 28, Адыгея — 22, Севастополь — 16, Чечня — 6.
Всего за время пандемии в России COVID-19 диагностировали у 1 млн 51 тыс. 874 человек, из которых 18 тыс. 365 скончались, а 868 тыс. 107 выздоровели.
Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, в числе 88 новых пациентов с коронавирусом 59 женщин и 29 мужчин. Самому старшему пациенту 90 лет.
Статистика новых случаев по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 31;
- в Сочи — 15;
- в Северском районе — 5;
- в Ейском, Лабинском, Абинском, Выселковском, Усть-Лабинском и Крымском районах — по 3;
- в Щербиновском, Белореченском, Динском и Павловском районах — по 2;
- в Апшеронском, Новокубанском, Кавказском, Славянском, Ленинградском, Курганинском, Калининском и Туапсинском районах, а также Анапе, Горячем Ключе и Новороссийске — по 1.
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К 11 сентября к кубанским медикам обратились 39 тыс. 919 человек с подозрением на коронавирус, включая 4 тыс. 647 детей. В стационарах с неподтвержденным диагнозом находятся 3 тыс. 906 граждан, а 4 тыс. 229 человек наблюдаются в поликлиниках.
Всего с начала пандемии в лабораториях провели Кубани 905 тыс. 179 исследований на COVID-19. Вирус был обнаружен у 12 тыс. 195 человек. Пр этом 9 тыс. 787 заболевших уже выписаны с выздоровлением (+44 за последние сутки). Однако 209 пациентов спасти не удалось (+4 летальных случая за сутки). Еще 36 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 2 — на ЭКМО.
Показатель заболеваемости достиг 214,8 случаев на 100 тыс. населения края.
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