В Сочи произошел пожар около российско-абхазской границы

Краснодарский край

Распечатать

10 сентября в прибрежной зоне в селе Веселом под Сочи случился пожар

В 14:46 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на улице Цимлянской в селе Веселом, Адлерский район. Прибывшие на место пожарные установили, что горит территория около пляжа. Огонь распространился на площади 150 кв. метров.

В тушении задействовали три единицы техники и девять спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В 15:23 ликвидировали открытое горение.

Как писали Юга.ру, 8 сентября в том же селе начал гореть лес. А через день на курорте произошел крупный пожар на заброшенном складе. Пламя распространилось на площади 200 кв. метров.

МЧС Пожары Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Оперштаб России решил открыть границы с Южной Осетией
В Адыгее 546 школьников перевели на дистанционку из-за заражений коронавирусом
В Сочи произошел пожар около российско-абхазской границы
В Тимашевске пожарные спасли щенка, который отравился угарным газом
Мэрия Краснодара представила план благоустройства Пашковского микрорайона в 2021-2022 годах
В Краснодаре из-за строительства нового Яблоновского моста на две недели ограничат движение

Лента новостей

Реклама на портале