В Сочи произошел пожар около российско-абхазской границы

10 сентября в прибрежной зоне в селе Веселом под Сочи случился пожар

В 14:46 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на улице Цимлянской в селе Веселом, Адлерский район. Прибывшие на место пожарные установили, что горит территория около пляжа. Огонь распространился на площади 150 кв. метров.

В тушении задействовали три единицы техники и девять спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В 15:23 ликвидировали открытое горение.

Как писали Юга.ру, 8 сентября в том же селе начал гореть лес. А через день на курорте произошел крупный пожар на заброшенном складе. Пламя распространилось на площади 200 кв. метров.