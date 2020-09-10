В Сочи произошел крупный пожар на заброшенном складе

В Сочи 9 сентября случился пожар, который тушили почти три часа

В 15:46 диспетчеру МЧС поступило сообщение о возгорании на улице Ленина, 97. Первые прибывшие на место пожарные установили, что горит заброшенный склад, огонь распространился по площади 200 кв. метров. На видео, опубликованном в паблике «Типичный Сочи», видно, что с одной стороны от здания неподалеку находится дорога, с другой — многоэтажный дом.