В Сочи произошел крупный пожар на заброшенном складе
В Сочи 9 сентября случился пожар, который тушили почти три часа
В 15:46 диспетчеру МЧС поступило сообщение о возгорании на улице Ленина, 97. Первые прибывшие на место пожарные установили, что горит заброшенный склад, огонь распространился по площади 200 кв. метров. На видео, опубликованном в паблике «Типичный Сочи», видно, что с одной стороны от здания неподалеку находится дорога, с другой — многоэтажный дом.
Ликвидацией пожара занимались 11 человек и 4 спецмашины. К 18:30 спасателям удалось полностью потушить огонь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В начале осени в Сочи произошло еще несколько пожаров: в ночь на 4 сентября случилось возгорание в жилой многоэтажке в Центральном районе курорта, а 8 сентября в селе Веселом горел лес на территории 500 кв. метров.