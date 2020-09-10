В Сочи произошел крупный пожар на заброшенном складе

Краснодарский край

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В Сочи 9 сентября случился пожар, который тушили почти три часа

В 15:46 диспетчеру МЧС поступило сообщение о возгорании на улице Ленина, 97. Первые прибывшие на место пожарные установили, что горит заброшенный склад, огонь распространился по площади 200 кв. метров. На видео, опубликованном в паблике «Типичный Сочи», видно, что с одной стороны от здания неподалеку находится дорога, с другой — многоэтажный дом.

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Ликвидацией пожара занимались 11 человек и 4 спецмашины. К 18:30 спасателям удалось полностью потушить огонь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В начале осени в Сочи произошло еще несколько пожаров: в ночь на 4 сентября случилось возгорание в жилой многоэтажке в Центральном районе курорта, а 8 сентября в селе Веселом горел лес на территории 500 кв. метров.

МЧС Пожары Сочи

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