Галицкий начал строительство нового стадиона в Краснодаре

В футбольном клубе «Краснодар» 9 сентября прокомментировали информацию о том, что в городе появится еще один стадион

О строительстве нового объекта стало известно после того, как краснодарский фотограф Евгений Таранжин запечатлел с высоты птичьего полета стройку в районе футбольных полей Академии ФК «Краснодар», вдоль улицы Посадского. Будущее строение имеет прямоугольную форму с пока еще пустым центром. Судя по фотографиям, сейчас там возводят боковые части. Фотографии объекта появились в инстаграме Таранжина 6 сентября.

После этого в соцсетях появились предположения о том, что стадион клубной Академии, который находится рядом с главной ареной «быков», снесут, а на его месте сделают очередную очередь парка «Краснодар».

В пресс-службе ФК «Краснодар» порталу Юга.ру 9 сентября подтвердили, что на территории Академии появится дополнительный стадион. О сносе старого информации нет.