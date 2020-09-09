Галицкий начал строительство нового стадиона в Краснодаре
В футбольном клубе «Краснодар» 9 сентября прокомментировали информацию о том, что в городе появится еще один стадион
О строительстве нового объекта стало известно после того, как краснодарский фотограф Евгений Таранжин запечатлел с высоты птичьего полета стройку в районе футбольных полей Академии ФК «Краснодар», вдоль улицы Посадского. Будущее строение имеет прямоугольную форму с пока еще пустым центром. Судя по фотографиям, сейчас там возводят боковые части. Фотографии объекта появились в инстаграме Таранжина 6 сентября.
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После этого в соцсетях появились предположения о том, что стадион клубной Академии, который находится рядом с главной ареной «быков», снесут, а на его месте сделают очередную очередь парка «Краснодар».
В пресс-службе ФК «Краснодар» порталу Юга.ру 9 сентября подтвердили, что на территории Академии появится дополнительный стадион. О сносе старого информации нет.
Отметим, что в 2018 году, когда ФНЛ предложила «Краснодару-2» принять участие в первенстве, президент лиги Игорь Ефремов сообщил об одном нюансе:
«Вместимость [поля Академии] — 1,6 тыс. зрителей, а для второй категории нужно 3 тыс. мест [п. «в» ст. 6.6 регламента ФНЛ — Юга.ру]. Этот вопрос будет обсуждаться на исполкоме. Резервной ареной "Краснодара-2" станет главный стадион клуба».
Согласно данным на сайте клуба, на данный момент стадион Академии с крытой трибуной вмещает 2 тыс. 366 зрителей. На поле выступают молодежка черно-зеленых, а также «Краснодар-2» и «Краснодар-3». Кроме того, в 2020 году была создана женская футбольная команда, которая выступает в Высшем дивизионе чемпионата России.