В Краснодаре 25 августа топливо отпускает треть АЗС. Публикуем список работающих заправок

Краснодарский край

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  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

В Краснодаре работают 70 заправочных станций, при этом бензин марок АИ-92 и АИ-95 доступен только на половине АЗС

25 августа МЦУ Краснодара сообщил, что в городе работают 70 из 115 автозаправочных станций. 36 АЗС временно не отпускают горючее, а 9 станций закрыты на ремонт или ребрендинг.

Хуже всего ситуация складывается с бензином марки АИ-100 — он остался в наличии всего на пяти АЗС. Топливо АИ-92 и АИ-95 доступно примерно на половине открытых станций (36 и 35 АЗС соответственно). Меньше всего перебоев наблюдается с дизелем — его продают на 64 станциях.

Бензина АИ-95 нет на 80% российских заправок:

Где можно заправиться в Краснодаре 25 августа:

  • «Роснефть»: Лизы Чайкиной, Московская, Котовского, Лукьяненко, Бородинская, Крупской, Кубанская Набережная, Ростовское шоссе, Дзержинского, трасса Краснодар — Кропоткин (возле хутора Ленина).
  • «Лукойл»: Российская, Тополиная, Коммунаров, Ставропольская, Мирный проезд, Западный обход, Дзержинского, Ростовское шоссе.
  • «Газпром»: Мачуги, Крупской, Красных Партизан, Российская, Дзержинского, Ейское шоссе.
  • «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Восточно-Кругликовская, Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская, Западный обход, трасса Краснодар — Кропоткин (в районе хутора Ленина и на въезде в город).
  • Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Уральская, Пластунская, Дзержинского, Ростовское шоссе.
  • Teboil: Российская, Красных Партизан.
  • «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная.
  • Atan: 1-я Дорожная, Красных Партизан, хутор Ленина.
  • PNB: Монтажников, Шевченко.
  • «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе.
  • «Татнефть»: Ростовское шоссе.
  • «КТК»: Александра Покрышкина.
  • «Ирбис»: Степана Разина.
  • «Сивнефть» и «Партнер»: Уральская.
  • «ЮНК»: Российская.
  • «ОПТИ»: Красных Партизан.
  • Petrol: 70-летия Октября.
  • «Юпитер К»: Первомайская.

Как писали Юга.ру, в июле в Краснодарском крае сильнее всего подорожали сахар и бензин.

Автомобили Краснодар Нефть Топливо Транспорт Экономика

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