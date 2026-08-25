В Краснодаре 25 августа топливо отпускает треть АЗС. Публикуем список работающих заправок
В Краснодаре работают 70 заправочных станций, при этом бензин марок АИ-92 и АИ-95 доступен только на половине АЗС
25 августа МЦУ Краснодара сообщил, что в городе работают 70 из 115 автозаправочных станций. 36 АЗС временно не отпускают горючее, а 9 станций закрыты на ремонт или ребрендинг.
Хуже всего ситуация складывается с бензином марки АИ-100 — он остался в наличии всего на пяти АЗС. Топливо АИ-92 и АИ-95 доступно примерно на половине открытых станций (36 и 35 АЗС соответственно). Меньше всего перебоев наблюдается с дизелем — его продают на 64 станциях.
Бензина АИ-95 нет на 80% российских заправок:
Где можно заправиться в Краснодаре 25 августа:
- «Роснефть»: Лизы Чайкиной, Московская, Котовского, Лукьяненко, Бородинская, Крупской, Кубанская Набережная, Ростовское шоссе, Дзержинского, трасса Краснодар — Кропоткин (возле хутора Ленина).
- «Лукойл»: Российская, Тополиная, Коммунаров, Ставропольская, Мирный проезд, Западный обход, Дзержинского, Ростовское шоссе.
- «Газпром»: Мачуги, Крупской, Красных Партизан, Российская, Дзержинского, Ейское шоссе.
- «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Восточно-Кругликовская, Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская, Западный обход, трасса Краснодар — Кропоткин (в районе хутора Ленина и на въезде в город).
- Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Уральская, Пластунская, Дзержинского, Ростовское шоссе.
- Teboil: Российская, Красных Партизан.
- «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная.
- Atan: 1-я Дорожная, Красных Партизан, хутор Ленина.
- PNB: Монтажников, Шевченко.
- «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе.
- «Татнефть»: Ростовское шоссе.
- «КТК»: Александра Покрышкина.
- «Ирбис»: Степана Разина.
- «Сивнефть» и «Партнер»: Уральская.
- «ЮНК»: Российская.
- «ОПТИ»: Красных Партизан.
- Petrol: 70-летия Октября.
- «Юпитер К»: Первомайская.
Как писали Юга.ру, в июле в Краснодарском крае сильнее всего подорожали сахар и бензин.
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