В Краснодаре 25 августа топливо отпускает треть АЗС. Публикуем список работающих заправок

25 августа МЦУ Краснодара сообщил, что в городе работают 70 из 115 автозаправочных станций. 36 АЗС временно не отпускают горючее, а 9 станций закрыты на ремонт или ребрендинг.



Хуже всего ситуация складывается с бензином марки АИ-100 — он остался в наличии всего на пяти АЗС. Топливо АИ-92 и АИ-95 доступно примерно на половине открытых станций (36 и 35 АЗС соответственно). Меньше всего перебоев наблюдается с дизелем — его продают на 64 станциях.