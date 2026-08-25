В Ростове начали шить «шапочки из фольги», которые защищают от радиоволн

Ростовская область

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  • © Скриншоты видео из соцсетей ателье «Пошив 161»
    © Скриншоты видео из соцсетей ателье «Пошив 161»

В одном из ателье Ростова-на-Дону начали шить шапки из экранирующей ткани, которая защищает от электромагнитного воздействия

2 июля ателье «Пошив 161» из Ростова-на-Дону на своей странице в Instagram* опубликовало ролик, в котором рассказало об «особенном заказе» — шапочке, маске для сна и чехле для телефона из специальной экранирующей ткани. 

Экранирующая ткань — специальный материал, который блокирует или отражает электромагнитное излучение (радиосигналы, поля). В ее структуру вплетены металлические нити. Ткань нельзя гладить и протыкать. 

По словам ателье, шапочки защищают человека от воздействия Wi-Fi и других радиоволн, позволяя устроить «настоящий цифровой детокс»

Осиновые колья, куклы вуду и руны:

24 августа компания сообщила, что шапочки набирают популярность, поэтому в ассортименте появились варианты «для девочек с кружевом» и «лаконичные для мальчиков». Кроме того, в ателье могут сшить головной убор по индивидуальному заказу. 

В комментариях некоторые пользователи посмеялись над изделием:

«Шапочка из фольги вышла на новый уровень». 

«А трусы почему не сделали?» 

«А ВПН будет подключаться автоматически при надевании?» 

«А где пимпочка сверху?! Вы чего? Она же гасит резонанс! Вы упустили 60% функциональности. Однозначно брак». 

Однако другая часть пользователей заявила, что товар им действительно необходим, и уточнила, сколько стоит пошив. 

Отметим, что подобные головные уборы продаются и на маркетплейсах. 

По данным исследований Всемирной организации здравохранения (ВОЗ) на 2016 год, шапка из экранирующей ткани может физически ослаблять сигнал Wi-Fi, Bluetooth и мобильной связи, однако практического смысла для защиты здоровья у нее нет. Кроме того, убор будет экранировать только ту часть головы, которую он покрывает, и только в том случае, если в нем нет отверстий или зазоров.

При этом факт ослабления сигнала не значит, что человеку станет полезнее или безопаснее — защищаться от бытового воздействия волн нет необходимости. 

Как писали Юга.ру, в июне 2025 года стало известно, что в Кабардино-Балкарии потратят почти 1 млн рублей на кепки и календари, чтобы бороться с экстремизмом.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram, Threads и мессенджер WhatsApp.

    

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