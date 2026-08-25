В Сочи бизнесвумен осудили за махинации с недвижимостью на 140 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя miami car accident lawyers сайта pixabay.com
    © Фото пользователя miami car accident lawyers сайта pixabay.com

Предпринимательницу из Сочи приговорили к 8 годам колонии за хищение денег через электронные торги

25 августа объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что предпринимательницу из Сочи Анну Ширину приговорили к восьми годам лишения свободы за 39 эпизодов мошенничества с недвижимостью. Кроме того, в доход государства конфисковали принадлежащие ей почти 16 млн рублей.

По данным суда, с декабря 2022 года по август 2023-го Ширина работала как индивидуальный предприниматель и руководила ООО «Авеллум-Консалт». Она предлагала гражданам приобрести недвижимость через электронные торги в форме открытых аукционов.

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Жертвами становились люди, которые хотели купить жилье дешевле обычной рыночной стоимости. Предпринимательница показывала им документы и рассказывала, что имеет возможность участвовать в торгах и приобретать выставленные на них квартиры.

Однако на самом деле предлагаемые объекты недвижимости не участвовали ни в каких торгах. Чтобы убедить клиентов в обратном, Ширина использовала документы с недостоверной информацией. После получения денег она также передавала людям поддельные протоколы аукционов и фиктивные агентские договоры. Таким образом она получила 140,6 млн рублей. 

В ноябре 2020 года Ширину уже привлекали к ответственности за мошенничество при получении выплат.

Как писали Юга.ру, краснодарка отдала 3 млн рублей нигерийцу, который выдал себя за Серкана Болата из турецкого сериала.

Деньги Мошенничество Недвижимость Сочи Суд

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