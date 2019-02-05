Краснодарец несколько недель воровал и продавал украшения своей девушки, чтобы свозить ее в Домбай

Полицейские задержали жителя Юбилейного микрорайона Краснодара, который похищал украшения у своей девушки

В дежурную часть полиции Юбилейного микрорайона обратилась 28-летняя жительница улицы Генерала Шифрина. Девушка рассказала, что из ее квартиры пропали золотые серьги, кольца, кулон и иностранная валюта. Она заметила пропажу после того, как рассталась со своим сожителем, который ударил ее, съезжая с квартиры.

Полицейские задержали 26-летнего краснодарца. Он рассказал, что предложил своей девушке вместе отдохнуть в горах, однако денег на поездку у него не было.

В течение нескольких недель молодой человек похищал деньги и драгоценности сожительницы и сдавал их в ломбард, а полученные средства откладывал на отдых. Ущерб превысил 50 тыс. рублей.

Когда пара вернулась из Домбая, парень заметил в телефоне своей девушки переписку с другим мужчиной. После этого он из ревности ударил сожительницу, украл из ее сумки 1 тыс. рублей и переехал обратно в свой дом.

Установлено, что ранее молодого человека привлекали к уголовной ответственности за мошенничество. Несколько лет назад он похитил у женщины ноутбук.

Против парня составили административный протокол по ст. 6.1.1. КоАП РФ (Побои). Ему грозит штраф до 30 тыс. рублей или арест до 15 суток. Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража с причинением значительного ущерба), сообщила 5 февраля пресс-служба УМВД России по Краснодару.