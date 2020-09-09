На Кубани умерли шестеро больных коронавирусом
Оперштаб Краснодарского края 9 сентября сообщил о шести летальных случаях за сутки, причиной которых стал коронавирус
Напомним, в Краснодарском крае за последние сутки выявили 90 новых случаев COVID-19 и 6 летальных исходов. Позже региональный оперштаб рассказал подробности о скончавшихся от коронавируса пациентах.
Смерти пациентов с COVID-19 были зафиксированы в Краснодаре, Сочи, Горячем Ключе и Лабинском районе.
В Краснодаре в ККБ № 2 скончался 42-летний местный житель, у которого на фоне коронавируса развилась двусторонняя пневмония тяжелой степени. Врачи подключили пациента к ИВЛ, однако это не помогло его спасти. Еще один краснодарец умер в возрасте 63 лет в ККБ № 1. Пациент находился на ИВЛ, а позже на ЭКМО. Из-за COVID-19 у него также развилась двусторонняя пневмония крайне тяжелой степени, кроме того, мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
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В Сочи в инфекционной больнице № 2 умерла 60-летняя местная жительница с положительным анализом на коронавирус и двусторонней полисегментарной пневмонией. Врачи диагностировали у женщины полиорганную недостаточность с отеком легких и подключили к ИВЛ. Спасти пациентку не удалось.
В горбольнице Горячего Ключа скончался 68-летний мужчина, который также находился на ИВЛ и имел подтвержденный коронавирус. Отмечается, что пенсионер умер из-за двусторонней пневмонии. Также он страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Еще два летальных случая были зафиксированы в Лабинской ЦРБ. Там скончался 65-летний житель Новокубанского района. Пациент был подключен к ИВЛ, имел подтвержденный COVID-19, двустороннюю пневмонию. Также у него была гипертония. В этой же больнице умер 64-летний мужчина из Мостовского района с коронавирусом, двусторонней пневмонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
С начала пандемии на Кубани максимальное число летальных случаев, зафиксированных за сутки, не превышало трех. 31 августа в регионе сообщили о пяти умерших больных с COVID-19. Сегодня, 9 сентября, оперштаб впервые зарегистрировал шесть летальных случаев за день. Всего за время пандемии в Краснодарском крае, по официальным данным, скончались 202 пациента с COVID-19.
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