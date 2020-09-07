Минспорт России и власти Адыгеи подписали соглашение о сотрудничестве

Документ предусматривает взаимодействие федерального ведомства и региона по ряду направлений. По словам министра, Адыгея входит в пятерку регионов-лидеров по уровню обеспеченности споробъектами и развитости инфраструктуры.

Стороны договорились о сотрудничестве в области физической культуры и спорта. Подписи под соглашением поставили министр спорта РФ Олег Матыцин и глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В рамках соглашения продолжится развитие спортивной инфраструктуры региона и оснащение спортивных объектов инвентарем и оборудованием, а также работа над популяризацией ГТО, подготовка и дополнительное профессиональное образование кадров, совершенствование системы отбора талантливых спортсменов, формирование спортивного резерва.

«Мы будем делать все, чтобы реализовать самые амбициозные задачи — достижение 70% занимающихся спортом. Нет сомнений, что в Адыгее эти программы будут успешно реализованы», — прокомментировал министр спорта России Олег Матыцин.

По итогам минувшего года доля населения республики, которое систематически занимается физкультурой и спортом, превысила 47%. Отдельное внимание уделяется вовлечению жителей Адыгеи в движение ГТО — в прошлом году в сдаче нормативов участвовало почти 30 тыс. человек.

«Мы поставили перед собой задачу обеспечить шаговую доступность объектов спорта для жителей республики, в том числе в сельской местности. Сейчас в Адыгее около 941 спортивного объекта, из них 567 — в сельской местности», — сказал глава региона.

В этом году в рамках федерального проекта в Адыгее строят четыре спортивных комплекса — в Адыгейске, Гиагинском, Кошехабльском и Шовгеновском районах. Кроме того, создаются две новые площадки ГТО, приобретено оборудование для спортшкол олимпийского резерва, закуплено искусственное покрытие футбольного поля с беговыми дорожками для Красногвардейского района и покрытие футбольного поля СДЮШОР. В следующем году будет построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Красногвардейском районе и три малых споркомплекса.