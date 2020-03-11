Банк «Центр-инвест» ввел первый «Зеленый» вклад в РФ

«Зеленый» вклад оформляется в рублях на 17 месяцев, что соответствует количеству Целей ООН. Минимальная сумма вклада 100 тыс. рублей. Банк «Центр-инвест» собирается ежегодно отчитываться о том, что все привлеченные средства в рамках вклада направлены на реализацию заявленных целей.

«Зеленый» вклад отличается от других депозитов банка целевым характером размещения. Все средства вкладчиков планируется направлять только в проекты, которые направлены на достижение Целей устойчивого развития ООН и задач нацпроектов.

«Наш опыт размещения "зеленых" облигаций показал, что экологичные банковские услуги и продукты пользуются спросом не только среди институциональных инвесторов, но и среди населения. Доходность по "Зеленому" вкладу сопоставима с рыночными условиями, но при этом он несет в себе социальные и экологические составляющие. По нашей оценке, такого депозитного продукта нет ни у одного другого банка в РФ, и мы в очередной раз стали пионером в формировании нового рынка», — прокомментировала председатель правления ПАО КБ «Центр-инвест» Лидия Симонова.

«Зеленый» вклад соответствует принципам ESG-банкинга и разработан в рамках реализации стратегии банка на 2019-2021 годы «ESG-диджитализация экосистемы банка "Центр-инвест"». Она объединила нацпроекты и глобальные Цели устойчивого развития. Их переплетение в работе банка «Центр-инвест» связано с доступностью кредитования населения, поддержкой образования и науки, развитием малого бизнеса, продвижением инноваций, новых финансовых технологий, цифровой экономики и содействием международной торговле.

«Зеленый» вклад входит в большой проект банка по инвестированию средств в устойчивое развитие и нацпроекты. Так в ноябре 2019 года состоялось размещение «зеленых» облигаций банка «Центр-инвест» на Московской бирже.