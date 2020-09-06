В Краснодаре временно изменят графики двух трамвайных маршрутов

В Краснодаре в сентябре из-за ремонта путей введут изменения схемы движения трамваев по маршрутам № 2 и 4

Специалисты Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления займутся ремонтом трамвайного полотна улице Захарова — там полностью заменят рельсо-шпальную решетку. Из-за этого 7 и 9 сентября по вечерам на конечную на улице Индустриальной не будут ходить трамваи.

В пресс-службе администрации Краснодара 5 сентября рассказали, как изменятся пути следования маршрутов № 2 и 4.

Трамваи № 2 после 21:50 с конечной остановки на улице Декабристов будут ездить по Коммунаров, затем по Гоголя до конечной у ж/д вокзала «Краснодар-1». Последние вагоны по изначальному маршруту с конечной на Декабристов отправятся в 21:36, с Индустриальной — в 22:20.

Трамваи № 4 , которые с 21:35 отправятся с конечной на улице Тюляева, пойдут по Коммунаров, Офицерской и Колхозной до остановки на улице 40-летия Победы. Последние составы пойдут по привычному маршруту из Комсомольского микрорайона — в 21:19, с Индустриальной — в 22:19.

Отследить движение трамваев по измененным маршрутам в онлайн-режиме можно здесь.