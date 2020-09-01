На Кубани произошло массовое ДТП с двумя грузовиками

Авария случилась 31 августа около 23:00 в районе станицы Новомышастовской на 22-м км трассы Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк.

По предварительным данным, водитель Audi Q5, выезжая на трассу с обочины, не уступил дорогу большегрузу Freightliner с полуприцепом. При столкновении Audi также врезался в припаркованный КамАЗ с прицепом.

В ДТП никто не пострадал, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.