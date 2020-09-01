На Кубани произошло массовое ДТП с двумя грузовиками
Вечером 31 августа в Красноармейском районе произошло тройное ДТП
Авария случилась 31 августа около 23:00 в районе станицы Новомышастовской на 22-м км трассы Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк.
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По предварительным данным, водитель Audi Q5, выезжая на трассу с обочины, не уступил дорогу большегрузу Freightliner с полуприцепом. При столкновении Audi также врезался в припаркованный КамАЗ с прицепом.
В ДТП никто не пострадал, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.
Ранее Юга.ру писали о подобных происшествиях, которые произошли в конце августа. Так, 26-го числа автобус Дагестан — Москва столкнулся с фурой в Калмыкии. В ДТП погибли три человека, еще пятеро пострадали. А 27 августа на Кубани в ДТП с КамАЗом и «Газелью» погиб один человек.
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Под Краснодаром случилась ночная массовая авария! . Сегодня, 31 августа около 22:50 на трассе близ станицы Новомышастовской, дорогу не поделили несколько автомобилей. На кадрах можно увидеть, что удар был такой силы, что легковой автомобиль лишился колеса, а один из грузовиков слетел в кювет. . По предварительным данным, полученным от очевидца, участников ДТП четверо, на месте работают службы. • • @tipich.krd — Жизнь города глазами его жителей. . @chp_krd2.0 — редакция «ЧП Краснодар»