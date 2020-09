На Кубани произошло массовое ДТП с двумя грузовиками

View this post on Instagram

Под Краснодаром случилась ночная массовая авария! . Сегодня, 31 августа около 22:50 на трассе близ станицы Новомышастовской, дорогу не поделили несколько автомобилей. На кадрах можно увидеть, что удар был такой силы, что легковой автомобиль лишился колеса, а один из грузовиков слетел в кювет. . По предварительным данным, полученным от очевидца, участников ДТП четверо, на месте работают службы. • • @tipich.krd — Жизнь города глазами его жителей. . @chp_krd2.0 — редакция «ЧП Краснодар»