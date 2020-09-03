В Приморско-Ахтарском районе горят плавни на площади 1,7 га
В плавнях Приморско-Ахтарского района 2 сентября начался природный пожар
Космический мониторинг 2 сентября выявил термоточки в труднодоступных плавневых зонах в районе хутора Садки и станицы Степной. В МЧС Кубани 3 сентября сообщили, что в плавнях горит камыш. В районе хутора Садки огонь прошел около 0,8 га, в районе Степной — 0,9 га. На данный момент действует пять очагов.
Читайте также:
Пожар тушат 34 человека и 10 единиц техники, а также вертолет Ми-8 из Геленджика, который уже сделал семь сбросов воды общим объемом 35 тонн. Кроме того, на место направили пожарно-спасательную машину, которая может работать в болотистой местности, а тягач доставит из Крымска болотоход. Помимо этого, частное лицо предоставило спасателям еще один болотоход, чтобы мониторить плавневую зону в Садках.
Сотрудники «Кубань-СПАС» организовали на хуторе Садки окарауливание по кромке тления, чтобы обезопасить населенные пункты от огня.
Угрозы распространения на населенные пункты нет. Эвакуация не проводилась, сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.
Напомним, что на Кубани с июля установилась сухая и жаркая погода. Из-за этого в регионе постоянно действует экстренное предупреждение по пожароопасности.
Как писали Юга.ру, в конце августа в регионе произошло несколько крупных лесных пожаров, в том числе — в заповеднике «Утриш».