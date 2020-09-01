Тренера «Краснодара» дисквалифицировали на одну игру за недовольные аплодисменты судье после матча с «Ростовом»

Краснодарский край

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КДК РФС 1 сентября на один матч дисквалифицировал тренера «Краснодара» Мурада Мусаева, который получил красную карточку после игры с «Ростовом»

Напомним, 30 августа «Краснодар» дома сыграл вничью с «Ростовом». После матча тренер черно-зеленых Мурад Мусаев что-то сказал судье Сергею Карасеву и поаплодировал ему. За это Мусаеву показали красную карточку.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 1 сентября провел заседание, в котором решил дисквалифицировать Мусаева на один матч. По словам главы КДК РФС Артура Григорьянца, тренер «быков» принял участие во встрече и признал, что не стоило так общаться с судьей. Сам Карасев заявил, что Мусаев не использовал нецензурную лексику и не оскорблял его. Тренер выразил недовольство и поаплодировал ему, за что и получил красную карточку. 

КДК РФС учел эти обстоятельства и решил, что квалифицирующих признаков нарушения нет. Потому Мусаева дисквалифицировали на одну игру, что автоматически следует при получении красной карточки, сообщили РИА «Новости».

Мурад Мусаев РПЛ РФС ФК «Краснодар» ФК «Ростов» Футбол

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