В Сочи два человека погибли в аварии с тремя машинами

В центре Сочи 31 августа произошло лобовое ДТП, в котором два человека погибли и двое получили травмы

Авария случилась около 15:00 на 12-м км обхода Сочи в районе улицы Пластунской. По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля SsangYong на закруглении дороги выехал на встречку, где столкнулся с двумя автомобилями Renault Logan.

В результате аварии 37-летний водитель первого Renault получил травмы, два его пассажира погибли. Также пострадал 34-летний пассажир второго Renault, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому Краю.