В Сочи два человека погибли в аварии с тремя машинами
В центре Сочи 31 августа произошло лобовое ДТП, в котором два человека погибли и двое получили травмы
Авария случилась около 15:00 на 12-м км обхода Сочи в районе улицы Пластунской. По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля SsangYong на закруглении дороги выехал на встречку, где столкнулся с двумя автомобилями Renault Logan.
В результате аварии 37-летний водитель первого Renault получил травмы, два его пассажира погибли. Также пострадал 34-летний пассажир второго Renault, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому Краю.
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Старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев уточнил порталу Юга.ру, что авария произошла недалеко от пятого тоннеля объездной дороги.
В пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России 1 сентября рассказали, что после ДТП в одном из Renault оказались заблокированы люди. Прибывшие на место спасатели при помощи гидравлического инструмента освободили зажатых в салоне машины сочинцев. Медик ЮРПСО оказала пострадавшим доврачебную помощь.
Еще одно массовое ДТП произошло накануне вечером на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк. Там Audi Q5 врезался в два грузовика.