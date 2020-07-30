В Сочи в массовом ДТП пострадали три человека

В Лазаревском районе Сочи 30 июля произошла авария, есть пострадавшие

ДТП случилось в поселке Головинка. По предварительным данным, водитель грузовика нарушил безопасную дистанцию и врезался в УАЗ, в котором ехала семья. Последняя машина столкнулась со стоявшей иномаркой Opel.

«За медицинской помощью обратились три человека, пассажиры УАЗа. Проводится проверка», — сообщил порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Ранее Юга.ру писали о другом ДТП, произошедшем в Сочи в июле. Тогда пострадали три ребенка и двое взрослых.