В Сочи в массовом ДТП пострадали три человека

Краснодарский край

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В Лазаревском районе Сочи 30 июля произошла авария, есть пострадавшие

ДТП случилось в поселке Головинка. По предварительным данным, водитель грузовика нарушил безопасную дистанцию и врезался в УАЗ, в котором ехала семья. Последняя машина столкнулась со стоявшей иномаркой Opel.

«За медицинской помощью обратились три человека, пассажиры УАЗа. Проводится проверка», — сообщил порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Ранее Юга.ру писали о другом ДТП, произошедшем в Сочи в июле. Тогда пострадали три ребенка и двое взрослых.

ДТП Сочи

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