В Белореченске отметили день «ЕвроХима»

Муниципальные награды вручали глава Белореченского района Александр Шаповалов и председатель районного совета Татьяна Марченко. От Белореченского городского поселения награды вручали глава города Александр Абрамов и председатель городского совета Филипп Кондрат. От «ЕвроХима» награды вручал руководитель по работе с персоналом дивизиона «Удобрения» АО «МХК ЕвроХим» Владимир Барановский.

«За 19 лет "ЕвроХиму" удалось увеличить объемы производства в несколько раз, выйти на новые рынки, открыть для себя калийное производство, нарастить производство аммиака, серной и фосфорной кислоты, увеличить объемы производства различных сложных минеральных удобрений. В этом году компания завершила сделку по интеграции бразильского актива в структуру компании "Еврохим". Развивается производство в Пермском крае и Волгоградской области. Вскоре будет запущено производство на Гремяченском блоке, в результате чего хлорид калия придет на производство в различных регионах. Компании удалось построить интегрированную систему в РФ. Так, Белореченск получает ковдорский апатит, фосмуку из Казахстана, аммиак из Невинномысска, а продает свою продукцию в своем и других регионах страны», — отметил Барановский.