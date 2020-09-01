В Белореченске отметили день «ЕвроХима»
В Белореченске день компании «ЕвроХим» по традиции отметили одновременно с Днем образования города и района
В честь праздника лучшим сотрудникам градообразующего предприятия «ЕвроХим–БМУ» были вручены медали, благодарственные письма и почетные грамоты, присвоены звания. Федеральные и краевые награды вручал заместитель руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Михаил Дорожков.
Медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани II степени» получил исполнительный директор ООО «ЕвроХим-БМУ» Сергей Клявлин. Почетная грамота Министерства промышленности и торговли РФ вручена слесарю-ремонтнику филиала ООО «Невинномысск-Ремстройсервис» в Белореченске Эдику Асиряну. Почетная грамота департамента промышленной политики Краснодарского края вручена заместителю исполнительного директора — начальнику управления по работе с персоналом Сергею Маклакову.
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Муниципальные награды вручали глава Белореченского района Александр Шаповалов и председатель районного совета Татьяна Марченко. От Белореченского городского поселения награды вручали глава города Александр Абрамов и председатель городского совета Филипп Кондрат. От «ЕвроХима» награды вручал руководитель по работе с персоналом дивизиона «Удобрения» АО «МХК ЕвроХим» Владимир Барановский.
«За 19 лет "ЕвроХиму" удалось увеличить объемы производства в несколько раз, выйти на новые рынки, открыть для себя калийное производство, нарастить производство аммиака, серной и фосфорной кислоты, увеличить объемы производства различных сложных минеральных удобрений. В этом году компания завершила сделку по интеграции бразильского актива в структуру компании "Еврохим". Развивается производство в Пермском крае и Волгоградской области. Вскоре будет запущено производство на Гремяченском блоке, в результате чего хлорид калия придет на производство в различных регионах. Компании удалось построить интегрированную систему в РФ. Так, Белореченск получает ковдорский апатит, фосмуку из Казахстана, аммиак из Невинномысска, а продает свою продукцию в своем и других регионах страны», — отметил Барановский.
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Он также рассказал, что компания внимательно следит за производительностью труда и уже на многих производствах созданы отделы операционной эффективности, которые позволяют сделать работу еще более продуктивной. Компания стремится не допускать несчастные случаи и травмы на производстве.
Кроме официальной части программа включала концертные номера для сотрудников ООО «ЕвроХим-БМУ» и филиала ООО «Невинномысск-Ремстройсервис» от артистов районного Дома культуры. Также перед зрителями выступила фолк-группа «Маруся».