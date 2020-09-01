«Краснодар» представил третий комплект формы

ФК «Краснодар» 31 августа показал новый комплект формы, который будут использовать в кубковых матчах сезона 2020/21

Третий комплект команды «Краснодар» презентовал совместно с Puma. Планируется, что его будут использовать преимущественно в кубковых матчах. В дизайне снова использовали асимметрические элементы, как и в домашнем и выездном комплектах.

В новом комплекте формы различные оттенки темных цветов сочетаются с вкраплениями желтого. Экипировка уже появилась в продаже в интернет-магазине и официальном клубном магазине ФК «Краснодар», а также в онлайн-магазине Puma. Цена оригинальной игровой футболки составляет 5 тыс. 990 рублей, сообщили в пресс-службе ФК «Краснодар».

Напомним, 31 июля клуб показал форму, в которой будет выступать в сезоне-2020/21.