«Краснодар» представил новую форму

Футбольный клуб «Краснодар» 31 июля показал форму, в которой будет выступать в сезоне-2020/21

Домашний комплект совместно с PUMA сделали черно-зеленым и украсили геометрическим узором. Выездная форма, как и прежде, белая.

Комплекты уже поступили в продажу в клубных магазинах и в интернет-магазине ФК «Краснодар». 3 августа они появятся в онлайн-магазине PUMA. Цена оригинальной игровой футболки составляет 5 тыс. 990 рублей.

Форму создали по технологии с использованием «дышащего» жаккарда. Внешняя сторона футболок и их рукава имеют необходимый уровень воздухопроницаемости, рассказали в пресс-службе ФК «Краснодар».

В качестве моделей выступили Юрий Газинский, Маркус Берг, Вандерсон и Даниил Уткин.