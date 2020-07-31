«Краснодар» представил новую форму

Краснодарский край

Распечатать

Футбольный клуб «Краснодар» 31 июля показал форму, в которой будет выступать в сезоне-2020/21

Домашний комплект совместно с PUMA сделали черно-зеленым и украсили геометрическим узором. Выездная форма, как и прежде, белая.

Читайте также:

Комплекты уже поступили в продажу в клубных магазинах и в интернет-магазине ФК «Краснодар». 3 августа они появятся в онлайн-магазине PUMA. Цена оригинальной игровой футболки составляет 5 тыс. 990 рублей.

Форму создали по технологии с использованием «дышащего» жаккарда. Внешняя сторона футболок и их рукава имеют необходимый уровень воздухопроницаемости, рассказали в пресс-службе ФК «Краснодар».

В качестве моделей выступили Юрий Газинский, Маркус Берг, Вандерсон и Даниил Уткин.

Презентацию игровых комплектов «быков» на сезон-2018/19 смотрите здесь, на сезон-2019/20 — здесь.

Дизайн Краснодар ФК «Краснодар» Футбол

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

«Краснодар» представил новую форму
На Кубани лидерами по числу новых зараженных коронавирусом за сутки стали Краснодар и Сочи
В Армавире поликлинику закрыли на карантин
В Геленджике снова отключили воду из-за аварии
В Анапе на полтора месяца остановили все стройки
Количество погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму увеличилось до восьми

Лента новостей

Статьи

12 крымских пещер. Едем знакомиться

Статьи

Берегись «автоюриста»

Как не стать очередной жертвой страховых мошенников

Фоторепортажи

В Краснодаре заработал бассейн‑долгострой

Когда откроют запись?

Реклама на портале