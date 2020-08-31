Клубный поселок «Близкий» получил награду на Urban Awards 2020

Urban Awards — это одна из главных российских премий в области недвижимости. Голосование проходит в три этапа. Экспертное жюри и оценки независимым консультантом. В 2020 году в конкурсе участвовали 153 проекта из 30 регионов РФ от Приморья до Калининграда. 25 победителей — это лидеры в своих сегментах рынка. От Краснодара в число победителей вошел клубный поселок «Близкий».

«Но невозможное возможно — вот что значит объективная оценка, сильная концепция и наша вера в проект! Спасибо Urban Awards и всем членам жюри за высокую оценку нашей работы! Мы до последнего не верили, что наш малоэтажный комплекс, маленький и нишевой продукт, сможет обойти проекты крупных региональных застройщиков», — рассказали в пресс-службе ЖК.