Клубный поселок «Близкий» получил награду на Urban Awards 2020

Партнерский Краснодарский край

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Клубный поселок «Близкий» назван лучшим региональным ЖК комфорт-класса по версии Urban Awards

Urban Awards — это одна из главных российских премий в области недвижимости. Голосование проходит в три этапа. Экспертное жюри и оценки независимым консультантом. В 2020 году в конкурсе участвовали 153 проекта из 30 регионов РФ от Приморья до Калининграда. 25 победителей — это лидеры в своих сегментах рынка. От Краснодара в число победителей вошел клубный поселок «Близкий».

«Но невозможное возможно — вот что значит объективная оценка, сильная концепция и наша вера в проект! Спасибо Urban Awards и всем членам жюри за высокую оценку нашей работы! Мы до последнего не верили, что наш малоэтажный комплекс, маленький и нишевой продукт, сможет обойти проекты крупных региональных застройщиков», — рассказали в пресс-службе ЖК.

Краснодарский сквер, спроектированный студентами:

Для застройщика ADM:group «Близкий» — это первый проект на рынке жилой недвижимости. Поэтому победу в премии компания расценивает как фундамент для новых жилых комплексов.

Среди членов жюри Urban Awards — эксперты рынка недвижимости, архитекторы, застройщики, урбанисты. Аудит оценки и объективность голосования обеспечивал независимый консультант премии — фирма PwC.

Фоторепортажи:

Жюри оценивали:

  • расположение проекта;
  • планировки квартир;
  • варианты отделки;
  • планировки этажей;
  • организацию безопасности в комплексе;
  • целевую аудиторию проекта и портрет покупателя.
  • ценовую политику;
  • архитектурные и инновационные решения проекта;
  • комфорт и привлекательность пешеходных маршрутов в инфраструктуре комплекса;
  • организацию входных групп, подъездов и зон вокруг;
  • функциональность общественных пространств;
  • удобство и разнообразие дворовых территорий, уровень и разнообразие озеленения;
  • инфраструктуру для жителей в шаговой доступности (существующая или строящаяся): социальная, транспортная, городская и доступность торговых точек и услуг;
  • инфраструктуру территории для людей с ограниченными возможностями;
  • наличие паркинга (процентное соотношение): гостевая, наземная/подземная парковка, стоимость парковочного места;
  • технические особенности проекта (площадь участка, количество квартир);
  • плотность застройки (FAR), доля коммерческих площадей.

Таким образом, премия считается знаком качества в сфере девелопмента. Urban Awards стремится выявлять самые качественные жилые проекты с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры и развития городской среды. Одна из задач премии — развитие стандартов качественного девелопмента в РФ и помощь покупателям в выборе жилья.

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