«Россети Кубань» направила на подготовку энергообъектов к зиме 3 млрд рублей

Компания «Россети Кубань» выполнила более 90% запланированных работ для подготовки электросетей Краснодарского края и Адыгеи к осени-зиме 2020/2021

На реализацию ремонтной программы в этом году компания планирует направить почти 3 млрд рублей.

«Россети Кубань» реализует планы ремонтной программы как в физических, так и в экономических показателях. В рамках подготовки к отопительному сезону на Кубани и в Адыгее компания «Россети Кубань» отремонтировала с начала года свыше 10 тыс. км ЛЭП различного класса напряжения, порядка 1,8 тыс. трансформаторных подстанций. Сотрудники энергокомпании расчистили более 1,7 тыс. га просек трасс линий электропередачи.

Аварийный запас укомплектован полностью. В распоряжении энергетиков «Россети Кубань» 106 резервных источников энергоснабжения общей мощностью 11,8 МВт. В оперативной готовности на случай нештатной ситуации находятся почти 1800 человек технического персонала и 711 единиц техники в составе 392 бригад.