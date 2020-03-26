«Россети Кубань» планируют установить 50 тыс. умных счетчиков в 2020 году

«Россети Кубань» объявили о планах установить абонентам Краснодарского края и республики Адыгея свыше 50 тыс. интеллектуальных электросчетчиков в 2020 году

Для абонентов «Россети Кубань» счетчики устанавливаются бесплатно, за счет инвестора. Все расходы на их содержание, эксплуатацию, поверку и ремонт несет инвестор, а после завершения энергосервисных контрактов — электросетевая организация.

На установку новых выносных приборов учета планируется привлечь 1,4 млрд рублей инвестиций компаний РФ по энергосервисным контрактам. Всего за 2020 год интеллектуальной системой планируется охватить 53 тыс. точек учета в 24 районах края и Адыгеи.

Умные счетчики позволяют экономить энергию с помощью самостоятельного контроля нагрузки по зонам суток (перенести на ночь работу энергоемких приборов). Также можно выбрать метод расчета за потребленную электроэнергию в многотарифном режиме.

Вместо визитов контролеров система сама передает данные о потребленной электроэнергии на главный сервер сетевой компании и далее — в энергосбытовые организации, а счета на оплату приходят по почте или в личном кабинете. Потребитель может проверить свои показания и объем потребленной электроэнергии при помощи удаленного дисплея.

«Россети Кубань» устанавливают умные счетчики с 2015 года. За это время в зоне эксплуатационной ответственности компании установлено более 200 тыс. приборов. Сегодня по цифровизации распределительных сетей в компании «Россети Кубань» лидирует сочинский энергорайон — около 100 тыс. умных счетчиков.