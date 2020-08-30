МЧС объявило экстренное предупреждение по сильной жаре в Сочи

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи с 30 августа по 1 сентября ожидается сильная жара до 37 °С

По данным синоптиков, с 30 августа до 1 сентября включительно на территории Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет 36-37 °С. Повышается вероятность увеличения пожаров и других ЧС. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напомнили, что пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев запрещено. Разводить костры можно только в специальных местах. Людям рекомендовали носить светлую одежду с головным убором, чаще находиться в тени.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 101 или 8 (861) 268-64-40 (Телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).

Напомним, в Сочи 29 августа произошел природный пожар, который тушили более 18 часов.

Погода Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

МЧС объявило экстренное предупреждение по сильной жаре в Сочи
В сети появилось видео с моментом ДТП в Краснодаре, где перевернулась машина
В Сочи умер мужчина с подтвержденным COVID-19
В Сочи сгорел лес на площади 300 кв. метров
В России четвертый день подряд растет число зараженных коронавирусом
Власти Кубани предложат Минприроды РФ план по сохранению и восстановлению Утриша

Лента новостей

Статьи Партнерский

Я родила в частном роддоме в Краснодаре. Как это было

Статьи

Где поохотиться в Краснодарском крае?

Мы знаем места

Статьи

Черный август

Кто и зачем взорвал Краснодар 17 лет назад?

Реклама на портале