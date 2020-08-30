МЧС объявило экстренное предупреждение по сильной жаре в Сочи

В Сочи с 30 августа по 1 сентября ожидается сильная жара до 37 °С

По данным синоптиков, с 30 августа до 1 сентября включительно на территории Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет 36-37 °С. Повышается вероятность увеличения пожаров и других ЧС. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напомнили, что пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев запрещено. Разводить костры можно только в специальных местах. Людям рекомендовали носить светлую одежду с головным убором, чаще находиться в тени.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 101 или 8 (861) 268-64-40 (Телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).