В сети появилось видео с моментом ДТП в Краснодаре, где перевернулась машина
В краснодарских пабликах 29 августа опубликовали видео с моментом ДТП на улице Дзержинского
Напомним, авария произошла 29 августа на кольце по улице Дзержинского. По данным полиции, водитель BMW с пассажиром и водитель ВАЗ-2109 ехали в сторону Грибоедова. Иномарка попыталась обогнать второй автомобиль, врезалась в него и обе машины перевернулись на крышу. Двоих водителей и пассажира BMW госпитализировали.
На видео с моментом ДТП видно, как иномарка на большой скорости пытается перестроиться в левый ряд, чтобы обогнать отечественную легковушку. В этот момент водитель BMW правой частью автомобиля врезался в заднюю часть ВАЗ.
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Момент утреннего ДТП на улице Дзержинского попал на видео. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару, утром в полицию краевой столицы поступило сообщение о ДТП на улице Дзержинского. Установлено, что водитель BMW с пассажиром и водитель ВАЗ-2109 двигались в одном направлении по улице Дзержинского в сторону улицы Грибоедова. При обгоне водитель иномарки не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с отечественным автомобилем. Водителей двух автомобилей, а также пассажира иномарки госпитализировали. По факту произошедшего проводится проверка.