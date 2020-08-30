В сети появилось видео с моментом ДТП в Краснодаре, где перевернулась машина

На видео с моментом ДТП видно, как иномарка на большой скорости пытается перестроиться в левый ряд, чтобы обогнать отечественную легковушку. В этот момент водитель BMW правой частью автомобиля врезался в заднюю часть ВАЗ.

Напомним, авария произошла 29 августа на кольце по улице Дзержинского. По данным полиции, водитель BMW с пассажиром и водитель ВАЗ-2109 ехали в сторону Грибоедова. Иномарка попыталась обогнать второй автомобиль, врезалась в него и обе машины перевернулись на крышу. Двоих водителей и пассажира BMW госпитализировали.

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.