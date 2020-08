В сети появилось видео с моментом ДТП в Краснодаре, где перевернулась машина

View this post on Instagram

Момент утреннего ДТП на улице Дзержинского попал на видео. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару, утром в полицию краевой столицы поступило сообщение о ДТП на улице Дзержинского. Установлено, что водитель BMW с пассажиром и водитель ВАЗ-2109 двигались в одном направлении по улице Дзержинского в сторону улицы Грибоедова. При обгоне водитель иномарки не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с отечественным автомобилем. Водителей двух автомобилей, а также пассажира иномарки госпитализировали. По факту произошедшего проводится проверка.