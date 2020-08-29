В Краснодаре произошло ДТП на кольце по Дзержинского, есть пострадавшие

В Краснодаре утром 29 августа в результате ДТП на кольце по Дзержинского перевернулись два автомобиля

Днем в соцсетях появились фото и видео с места ДТП на пересечении улиц Дзержинского Кореновской.

Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару, водитель BMW с пассажиром и водитель ВАЗ-2109 ехали в сторону Грибоедова. BMW решил обогнал ВАЗ, в результате чего произошло столкновение и обе машины перевернулись на крышу. Оба водителя и пассажир иномарки были госпитализировали. В настоящее время по факту случившегося полиция Краснодара проводит проверку.

Напомним, 5 марта в мэрии Краснодара рассказали о плане реконструкции дороги на пересечении улиц Дзержинского и Кореновской. В результате там сделали круговую двухполосную дорогу, заменили светофоры, а также ввели постоянный правый поворот с кольца.

Движение по кольцу было запущено в ночь с 20 на 21 мая.