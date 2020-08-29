Два пациента с коронавирусом скончались в горбольнице Горячего Ключа

На Кубани к 29 августа от коронавируса умерли 176 человек

Напомним, на Кубани за сутки выявили 90 случаев COVID-19, среди заболевших 4-месячный ребенок. Также за сутки в регионе зафиксировали два летальных исхода, вызванных коронавирусом.

Как рассказали в краевом оперштабе, скончались 76-летний житель Белореченска и 74-летний мужчина из Северского района . Оба пациента умерли в горбольнице Горячего Ключа.

Пенсионера из Белореченска госпитализировали в медучреждение с положительным тестом на COVID-19. Врачи с помощью компьютерной томографии выявили у пациента двустороннюю полисегментарную пневмонию и подключили к ИВЛ. Однако спасти мужчину не удалось. Отмечается, что пациент имел болезни сердца.

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У жителя Северского района также выявили на КТ двустороннюю полисегментарную пневмонию, а тест на коронавирус дал положительный результат. Пациент был подключен к ИВЛ, спасти его не удалось. Отмечается, что пенсионер страдал болезнями сердца и сахарным диабетом.