Два пациента с коронавирусом скончались в горбольнице Горячего Ключа

Краснодарский край

Распечатать

На Кубани к 29 августа от коронавируса умерли 176 человек

Напомним, на Кубани за сутки выявили 90 случаев COVID-19, среди заболевших 4-месячный ребенок. Также за сутки в регионе зафиксировали два летальных исхода, вызванных коронавирусом.

Читайте также:

Как рассказали в краевом оперштабе, скончались 76-летний житель Белореченска и 74-летний мужчина из Северского района. Оба пациента умерли в горбольнице Горячего Ключа.

Пенсионера из Белореченска госпитализировали в медучреждение с положительным тестом на COVID-19. Врачи с помощью компьютерной томографии выявили у пациента двустороннюю полисегментарную пневмонию и подключили к ИВЛ. Однако спасти мужчину не удалось. Отмечается, что пациент имел болезни сердца.

Читайте также:

У жителя Северского района также выявили на КТ двустороннюю полисегментарную пневмонию, а тест на коронавирус дал положительный результат. Пациент был подключен к ИВЛ, спасти его не удалось. Отмечается, что пенсионер страдал болезнями сердца и сахарным диабетом.

Всего за время пандемии на Кубани умерли 176 пациентов с коронавирусом.

Белореченский район Горячий Ключ Здравоохранение Коронавирус Медицина Северский район смерть

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

«Больно, жалко, но воду в ведрах туда не принесешь»: Власти Темрюкского района прокомментировали массовую гибель рыб в одном из местных лиманов
В Краснодаре произошло ДТП на кольце по Дзержинского, есть пострадавшие
В Дагестане няня убила 3-летнюю девочку. Ранее она систематически избивала ребенка
Два пациента с коронавирусом скончались в горбольнице Горячего Ключа
Кубанцы пожаловались на сломанные аппараты КТ в нескольких медучреждениях края
На Кубани за сутки выявили 90 случаев COVID-19, среди заболевших 4-месячный ребенок

Лента новостей

Статьи Партнерский

Я родила в частном роддоме в Краснодаре. Как это было

Статьи

Где поохотиться в Краснодарском крае?

Мы знаем места

Статьи

Черный август

Кто и зачем взорвал Краснодар 17 лет назад?

Реклама на портале